Imprensa argentina alerta Lanús sobre o Atlético: “Mete medo”Jornal "Olé" destaca poder de reação do time de Sampaoli que está invicto há seis jogos
A final da Copa Sul-Americana, no próximo dia 22 de novembro, já começou fora de campo. O principal diário esportivo da Argentina, o “Olé”, publicou uma matéria nesta segunda-feira (10/11) com um tom de alerta total ao Lanús. A manchete da publicação foi direta:
“Atenção, Lanús: Atlético Mineiro mete medo”.
Em seguida, o jornal completou a análise afirmando que “o rival assusta” e que o Galo parece “despreocupado no Brasileirão” para focar na decisão.
O que mais chamou a atenção dos argentinos foi a recente demonstração de força do time de Sampaoli. O “Olé” destacou a atual invencibilidade de seis partidas do Atlético. Além disso, o jornal citou a virada “extraordinária” do último sábado (08/11) contra o Sport. Na ocasião, o Galo perdia por 2 a 0, mas acionou seus titulares e virou o jogo em apenas 15 minutos, um claro sinal de poder de fogo.
Veja também:
“É o jogo da nossa vida”, diz Hulk sobre final da Sula após virada do Atlético
Atlético é acompanhado de perto
A publicação argentina, portanto, serve de aviso ao Lanús, que enfrentará o time brasileiro em Assunção, no Paraguai. A análise do “Olé” mostra que os “hermanos” estão acompanhando de perto o crescimento do Atlético nesta reta final de temporada. Até porque com Palmeiras e Flamengo decidindo a Libertadores, a Copa Sul-Americana é a única possibilidade restante de título para o futebol argentino neste momento.
O Galo, aliás, ainda tem dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro antes de se dedicar 100% à final continental. Antes da decisão, o Atlético ainda entra em campo duas vezes. O time enfrenta o Fortaleza, nesta quarta-feira (12/11), às 20h30, na Arena MRV. Logo depois, no domingo (16/11), o Galo viaja para encarar o Bragantino, às 19h, em Bragança Paulista. Somente após essas partidas é que a equipe focará totalmente no confronto contra o Lanús.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.