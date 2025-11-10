Imprensa argentina alerta Lanús sobre o Atlético: “Mete medo”

A final da Copa Sul-Americana, no próximo dia 22 de novembro, já começou fora de campo. O principal diário esportivo da Argentina, o “Olé”, publicou uma matéria nesta segunda-feira (10/11) com um tom de alerta total ao Lanús. A manchete da publicação foi direta:

Em seguida, o jornal completou a análise afirmando que “o rival assusta” e que o Galo parece “despreocupado no Brasileirão” para focar na decisão.

O que mais chamou a atenção dos argentinos foi a recente demonstração de força do time de Sampaoli. O “Olé” destacou a atual invencibilidade de seis partidas do Atlético. Além disso, o jornal citou a virada “extraordinária” do último sábado (08/11) contra o Sport. Na ocasião, o Galo perdia por 2 a 0, mas acionou seus titulares e virou o jogo em apenas 15 minutos, um claro sinal de poder de fogo.

Atlético é acompanhado de perto

A publicação argentina, portanto, serve de aviso ao Lanús, que enfrentará o time brasileiro em Assunção, no Paraguai. A análise do “Olé” mostra que os “hermanos” estão acompanhando de perto o crescimento do Atlético nesta reta final de temporada. Até porque com Palmeiras e Flamengo decidindo a Libertadores, a Copa Sul-Americana é a única possibilidade restante de título para o futebol argentino neste momento.