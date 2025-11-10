Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Imprensa argentina alerta Lanús sobre o Atlético: “Mete medo”

Jornal "Olé" destaca poder de reação do time de Sampaoli que está invicto há seis jogos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A final da Copa Sul-Americana, no próximo dia 22 de novembro, já começou fora de campo. O principal diário esportivo da Argentina, o “Olé”, publicou uma matéria nesta segunda-feira (10/11) com um tom de alerta total ao Lanús. A manchete da publicação foi direta:

“Atenção, Lanús: Atlético Mineiro mete medo”.

Em seguida, o jornal completou a análise afirmando que “o rival assusta” e que o Galo parece “despreocupado no Brasileirão” para focar na decisão.

O que mais chamou a atenção dos argentinos foi a recente demonstração de força do time de Sampaoli. O “Olé” destacou a atual invencibilidade de seis partidas do Atlético. Além disso, o jornal citou a virada “extraordinária” do último sábado (08/11) contra o Sport. Na ocasião, o Galo perdia por 2 a 0, mas acionou seus titulares e virou o jogo em apenas 15 minutos, um claro sinal de poder de fogo.

Atlético é acompanhado de perto

A publicação argentina, portanto, serve de aviso ao Lanús, que enfrentará o time brasileiro em Assunção, no Paraguai. A análise do “Olé” mostra que os “hermanos” estão acompanhando de perto o crescimento do Atlético nesta reta final de temporada. Até porque com Palmeiras e Flamengo decidindo a Libertadores, a Copa Sul-Americana é a única possibilidade restante de título para o futebol argentino neste momento.

O Galo, aliás, ainda tem dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro antes de se dedicar 100% à final continental. Antes da decisão, o Atlético ainda entra em campo duas vezes. O time enfrenta o Fortaleza, nesta quarta-feira (12/11), às 20h30, na Arena MRV. Logo depois, no domingo (16/11), o Galo viaja para encarar o Bragantino, às 19h, em Bragança Paulista. Somente após essas partidas é que a equipe focará totalmente no confronto contra o Lanús.

