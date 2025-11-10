Hulk será homenageado pelo Atlético antes de partida contra o Fortaleza

Diretoria do Atlético prepara grande festa na Arena MRV para homenagear o ídolo Hulk pelos 500 gols marcados na carreira / Crédito: Jogada 10

A partida entre Atlético Mineiro e Fortaleza será especial para um jogador do Galo. O clube mineiro vai aproveitar a partida da próxima quarta-feira (12), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, para homenagear o atacante Hulk. Afinal, o ídolo do Galo chegou recentemente a expressiva marca de 500 gols na carreira. Nesta segunda-feira, o Atlético anunciou que vai promover uma série de ações antes da partida contra o Fortaleza para homenagear Hulk pela marca alcançada. Em resumo, o Galo fará um gigante mosaico 3D em referência aos 500 gols do atacante.

Além disso, o clube também vai distribuir uma fita adesiva na cor verde para os torcedores colocaram na frente da lanterna do celular. Assim, os atleticanos também vão participar do show de luzes na Arena MRV, através do “Super App do Galo”, antes dos times entrarem em campo. Além das homenagens a Hulk, a partida contra o Fortaleza também será especial por outro motivo. Afinal, será a despedida do Atlético da sua torcida antes da final da Copa Sul-Americana, no dia 22, contra o Lanús, em Assunção, no Paraguai. O Galo ainda irá enfrentar o Red Bull Bragantino, pelo Brasileiro, antes da decisão, mas fora de casa. Hulk já chegou ao gol 501 Apesar da homenagem do Atlético ser pelo gol de número 500 na carreira, Hulk já superou a marca. Afinal, no último sábado (8), o atacante voltou a marcar na vitória por 3 a 2 sobre o Sport, na Ilha do Retiro. O ídolo do Galo deu início a virada do Galo, que estava perdendo por 2 a 0 quando Hulk marcou.