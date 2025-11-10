Globo e CazéTV superam concorrência e compram direitos da Copa do Mundo Feminina no Brasil

Emissoras fecham acordos distintos para exibição da próxima edição do Mundial, programado para junho e julho de 2027, em solo nacional / Crédito: Jogada 10

A Fifa fechou acordo com a Globo e a CazéTV para transmissão da Copa do Mundo Feminina de 2027, com o Brasil como país-sede. Com propostas diferentes, as emissoras dividirão os direitos de exibição do torneio marcado para o período de 24 de junho a 25 de julho. Pelo contrato firmado, a Globo exibirá jogos na TV aberta, no SporTV e em suas plataformas digitais. A CazéTV, por sua vez, seguirá com a cobertura gratuita pelo Youtube, além das transmissões por meio de acordos com serviços de streaming, como Amazon e Disney+.

Bem como o acordo firmado com a entidade para o Mundial masculino, o canal liderado por Casimiro Miguel terá direito a mais jogos em relação à concorrente. A CazéTV exibirá 64 partidas da competição, enquanto a Globo transmitirá 56 jogos em TV aberta. Todos os jogos exibidos pela emissora carioca estarão disponíveis no SporTV, e o Globoplay concentrará todo conteúdo da emissora. Há, ainda, produções exclusivas e conteúdos projetados especialmente para cobertura do canal digital GeTV. Seleção Brasileira em destaque As duas empresas fecharam acordos para exibição de todos os jogos da Seleção comandada por Arthur Elias. Neste contexto, caso o Brasil chegue à final, o público poderá acompanhar ao menos sete partidas da equipe gratuitamente. Ainda de acordo com a coluna F5, da Folha de S. Paulo, a escolha da Fifa ponderou a ampla visibilidade dos canais no consumo esportivo da atualidade. Para a entidade, as duas empresas representam o maior potencial de exposição de marcas ligadas ao esporte.

Na edição passada do torneio, em 2023, a emissora carioca alcançou mais de 63 milhões de telespectadores no Brasil. Um número expressivo e que traz ainda mais expectativas para disputa em solo nacional. As emissoras também estarão envolvidas na cobertura da Copa do Mundo masculina, que acontece um ano antes, em 2026, nos EUA, México e Canadá. O canal liderado por Casimiro se destaca como único com direito de 100% dos jogos do torneio, enquanto a Globo exibirá 54 partidas.