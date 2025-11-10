Gabigol prevê Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, Fla da Liberta e Santos na Série A

Em participação nas lives da Kings League, atacante da Raposa deu palpites para a temporada no Brasil e falou do seu futuro após aposentadoria / Crédito: Jogada 10

O atacante Gabigol, do Cruzeiro, movimentou a Kings League Brasil nesta segunda-feira (10/11) ao participar de uma transmissão ao vivo no canal Podpah. Além de acompanhar os jogos na Trident Arena, o camisa 9 aproveitou o momento para fazer previsões sobre o desfecho da temporada do futebol brasileiro. Além disso, comentou sobre seu futuro após pendurar as chuteiras. Durante a conversa, o atacante mostrou confiança no bom momento da Raposa e arriscou palpites sobre os principais torneios nacionais e internacionais. Segundo ele, o Cruzeiro levará a Copa do Brasil, o Flamengo será campeão da Conmebol Libertadores, e o Santos, seu ex-clube, escapará do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

“O Santos não vai cair, Flamengo campeão da Libertadores, Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. Brasileirão estamos (Cruzeiro) na briga ainda”, afirmou Gabigol, sorrindo. “Entre Flamengo e Palmeiras, é óbvio que (prefiro) Flamengo. O Peixão não vai cair, não. O Peixão vai ganhar do Palmeiras lá na Vila”, completou. O Cruzeiro, atual terceiro colocado da Série A, soma 64 pontos, quatro a menos que Palmeiras e Flamengo, que ainda têm um jogo a cumprir. Na Copa do Brasil, o time mineiro enfrenta o Corinthians na semifinal em dezembro, enquanto o vencedor duela com Vasco ou Fluminense na decisão. Na Libertadores, Palmeiras e Flamengo se enfrentam em Lima, no Peru, no mesmo estádio onde Gabigol brilhou em 2019 ao marcar os gols do título rubro-negro sobre o River Plate.

Já o Santos, que neste momento luta contra o rebaixamento, encara o Palmeiras na Vila Belmiro no dia 15 de novembro, em duelo atrasado do Brasileirão. Jogo que, segundo o atacante, pode marcar a reação do Peixe. Gabigol fala do seu futuro Além das previsões, o camisa 9 também falou sobre o futuro. Além disso, revelou o desejo de atuar na Kings League ou em torneios de fut7 após o fim da carreira profissional. “Eu posso jogar algum dia. Quando eu parar de jogar com 35, vou jogar isso aí. Fazer uma temporada”, afirmou.