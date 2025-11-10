FPF “bate o pé” por 12ª data e define novo formato do Paulistão

FPF “bate o pé” por 12ª data e define novo formato do PaulistãoEntidade briga com a CBF para manter final dupla e apresentará modelo "europeu" com impedimento semiautomático
A Federação Paulista de Futebol (FPF) apresentará, nesta terça-feira (11/11), o plano para o Paulistão de 2026. A entidade, aliás, enfrenta um grande desafio. Isso porque a CBF mudou o calendário nacional e determinou um limite de 11 datas para os estaduais. Contudo, a FPF planeja seu principal torneio com 12 datas. O presidente Reinaldo Carneiro Bastos, portanto, ainda busca uma solução. A CBF, por sua vez, já avisou que nenhum estadual poderá terminar após o dia 8 de março.
Por causa desse corte (o torneio de 2025 teve 16 rodadas), o formato mudará completamente. A FPF adotará um modelo “europeu”, semelhante ao da nova Champions League. Desse modo, a primeira fase terá oito rodadas em pontos corridos, onde nem todos os 16 times se enfrentarão. Apesar disso, a entidade garante que o sorteio dos confrontos preservará todos os clássicos entre os quatro grandes. Além disso, o sorteio garantirá duelos de apelo, como os que envolvem Bragantino, Mirassol e o dérbi de Campinas.
Ao final da primeira fase, os oito melhores times avançam para as quartas de final, que serão em jogo único, assim como a semifinal. A FPF, contudo, pretende manter a final em duas partidas (ida e volta), o que explica a necessidade da 12ª data. Outra grande novidade será a tecnologia. A FPF negocia para implementar o sistema de impedimento semiautomático a partir das quartas de final.
A entidade apresentará essa possibilidade no Conselho Técnico, no Pacaembu. Aliás, a empresa favorita para fornecer a tecnologia é a inglesa Genius, a mesma que a CBF negocia para o Brasileirão. Isso representa um avanço significativo em relação a 2025. Afinal, no torneio deste ano, a FPF utilizou o sistema (da Hawk-Eye) apenas nas duas partidas da final entre Corinthians e Palmeiras.
