FPF “bate o pé” por 12ª data e define novo formato do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) apresentará, nesta terça-feira (11/11), o plano para o Paulistão de 2026. A entidade, aliás, enfrenta um grande desafio. Isso porque a CBF mudou o calendário nacional e determinou um limite de 11 datas para os estaduais. Contudo, a FPF planeja seu principal torneio com 12 datas. O presidente Reinaldo Carneiro Bastos, portanto, ainda busca uma solução. A CBF, por sua vez, já avisou que nenhum estadual poderá terminar após o dia 8 de março.

Por causa desse corte (o torneio de 2025 teve 16 rodadas), o formato mudará completamente. A FPF adotará um modelo “europeu”, semelhante ao da nova Champions League. Desse modo, a primeira fase terá oito rodadas em pontos corridos, onde nem todos os 16 times se enfrentarão. Apesar disso, a entidade garante que o sorteio dos confrontos preservará todos os clássicos entre os quatro grandes. Além disso, o sorteio garantirá duelos de apelo, como os que envolvem Bragantino, Mirassol e o dérbi de Campinas.