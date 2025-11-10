Fortaleza reclama de arbitragem e promete ir à CBF: “Interfere no resultado”

Em nota, diretoria do Fortaleza reclamou de possível pênalti não marcado no empate com o Grêmio, na Arena Castelão, pelo Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Fortaleza ficou na bronca com a arbitragem do empate em 2 a 2 com o Grêmio, no último domingo (9), pelo Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (10), o clube cearense publicou uma nota criticando a atuação do árbitro Jefferson Ferreira de Moraes (GO) e de Rodrigo Nunes de Sá, responsável pelo VAR na partida válida pela 33ª rodada da competição. Além disso, a diretoria do Leão prometeu levar o caso à CBF. Em resumo, o Fortaleza reclamou de um possível pênalti não marcado em Gaston Ávila no segundo tempo da partida contra o Grêmio. O lance aconteceu logo aos 2′ da etapa final, quando o braço do zagueiro Kannemann, do Grêmio, atingiu o rosto de zagueiro do Fortaleza, em uma cobrança de escanteio na área do time gaúcho.

O jogo ficou parado para atendimento a Gaston Ávila. O árbitro indicou que estava em comunicação com o VAR Rodrigo Nunes de Sá. No entanto, Jefferson Ferreira de Moraes não foi chamado ao monitor para rever o lance e o jogo seguiu, sem a possível falta ser marcada. Em nota, o Fortaleza disse estar com uma “profunda indignação”. Além disso, o clube cearense afirmou que a falta era “gravíssima” e que o se tratava de um “pênalti indiscutível”. “Causa perplexidade o fato de o VAR sequer ter chamado o árbitro de campo para revisão do lance. Tal omissão compromete e interfere diretamente no resultado da partida, prejudicando o Fortaleza Esporte Clube”, diz um trecho da nota. O Fortaleza, inclusive, ainda informou que levará o caso à reunião do GT da Arbitragem da CBF, “exigindo esclarecimentos formais e providências cabíveis”.

Em resumo, com o empate do último domingo, o Fortaleza foi aos 30 pontos e segue na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Leão do Pici está 5 pontos atrás do Vitória, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Apesar da Data Fifa, o Fortaleza volta a campo na próxima quarta-feira (12), contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em jogo atrasado da 16ª rodada. Confira a nota do Fortaleza O Fortaleza Esporte Clube vem a público manifestar sua profunda indignação diante de um lance ocorrido na partida do último domingo (9), contra a equipe do Grêmio. No segundo tempo, após cobrança de escanteio, o zagueiro Kannemann, do Grêmio, desferiu um forte golpe no rosto do atleta Gaston Ávila, dentro da área, de forma claríssima. A infração gravíssima, flagrada pelas imagens e câmeras, configura-se como pênalti indiscutível, conforme interpretação vigente das regras do futebol, e requereria a consequente expulsão do defensor gremista.

Causa perplexidade o fato de o VAR sequer ter chamado o árbitro de campo para revisão do lance. Tal omissão compromete e interfere diretamente no resultado da partida, prejudicando o Fortaleza Esporte Clube. Nesta segunda-feira (10), o Clube levará o caso à reunião do GT da Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), exigindo esclarecimentos formais e providências cabíveis. Marcelo Cunha da Paz, CEO do Fortaleza EC SAF

Fortaleza, 10 de novembro de 2025