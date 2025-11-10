Fluminense adota cautela em utilização de Júlio Fidelis

Sem espaço, o lateral-direito retornou ao sub-20, sendo titular nas semifinais do Carioca da categoria. Eliminados pelo Vasco, o jogador retornou à equipe principal e tem chance de disputar a Copinha de 2026. Após o duelo contra o Cruzeiro, Zubeldía fez questão de elogiar a jovem promessa e tem cautela sobre a utilização do atleta.

O técnico Zubeldía voltou a falar sobre não utilização do lateral-direito Júlio Fidelis após empate do Fluminense com o Cruzeiro, no último domingo (9), no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A promessa tricolor chegou a ganhar chances com Renato Gaúcho, mas não ganhou oportunidades com o comandante argentino.

“É um bom defensor, bom lateral, tem projeção e está sendo considerado. Mas temos outros jogadores, como Samuel, que está em nível altíssimo. Tem técnica e um conhecimento da posição acima da média, e tem funcionado muito bem. Guga também é um jogador que quando é acionado, em diferentes momentos da temporada, respondeu tanto na direita quanto na esquerda. Então Julio Fidélis também é uma boa opção”, afirmou o treinador após empate com Cruzeiro.

Júlio Fidelis estreou no time profissional do Fluminense contra o Unión Española (23/4), pela fase de grupos da Sul-Americana. Entretanto, diante do Bahia teve sua primeira grande atuação e participação em gol, dando assistência para Germán Cano balançar as redes.

A última vez que entrou na relação foi contra o Vitória, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda sob o comando de Renato Gaúcho. Na ocasião, ele entrou na segunda etapa no lugar de Guga. De lá para cá, não apareceu no elenco principal.