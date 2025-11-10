Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense adota cautela em utilização de Júlio Fidelis

Promessa do Tricolor correspondeu bem quando acionado, mas não recebeu mais chances após saída de Renato Gaúcho
O técnico Zubeldía voltou a falar sobre não utilização do lateral-direito Júlio Fidelis após empate do Fluminense com o Cruzeiro, no último domingo (9), no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A promessa tricolor chegou a ganhar chances com Renato Gaúcho, mas não ganhou oportunidades com o comandante argentino.

Sem espaço, o lateral-direito retornou ao sub-20, sendo titular nas semifinais do Carioca da categoria. Eliminados pelo Vasco, o jogador retornou à equipe principal e tem chance de disputar a Copinha de 2026. Após o duelo contra o Cruzeiro, Zubeldía fez questão de elogiar a jovem promessa e tem cautela sobre a utilização do atleta.

“É um bom defensor, bom lateral, tem projeção e está sendo considerado. Mas temos outros jogadores, como Samuel, que está em nível altíssimo. Tem técnica e um conhecimento da posição acima da média, e tem funcionado muito bem. Guga também é um jogador que quando é acionado, em diferentes momentos da temporada, respondeu tanto na direita quanto na esquerda. Então Julio Fidélis também é uma boa opção”, afirmou o treinador após empate com Cruzeiro.

Júlio Fidelis estreou no time profissional do Fluminense contra o Unión Española (23/4), pela fase de grupos da Sul-Americana. Entretanto, diante do Bahia teve sua primeira grande atuação e participação em gol, dando assistência para Germán Cano balançar as redes.

A última vez que entrou na relação foi contra o Vitória, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda sob o comando de Renato Gaúcho. Na ocasião, ele entrou na segunda etapa no lugar de Guga. De lá para cá, não apareceu no elenco principal.

