Flamengo quase entrega, mas cumpre tabela e vence o Santos

Flamengo quase entrega, mas cumpre tabela e vence o SantosO Flamengo e Filipe Luis conseguiu transformar uma vitória tranqüila, sobre o bagaço do Santos. E Neymar...
O Flamengo cumpriu tabela e derrotou o Santos por 3 a 2, em partida equilibrada no primeiro tempo, e desesperadora para o Rubro-Negro após os acréscimos. Ampliou para 2 a 0 aos cinco minutos do segundo tempo, ainda se deu ao luxo de desperdiçar um pênalti, mas entregou dois gols ao adversário no fim, provocando um suspense completamente desnecessário. É interessante lembrar que o time carioca voltou a enfrentar outro candidato ao rebaixamento, que apresenta agora 15 de saldo negativo, e mesmo assim incomodou bastante. O Flamengo, que já havia, faz tempo, garantido a presença na Libertadores de 2026, não fez mais que obrigação. E o Neymar, hein? Disse um punhado de bobagens no intervalo.
O que há de impressionante, em tudo, e por dois lados distintos, é a torcida rubro-negra. O time, e por extensão, o clube, comete equívocos em série, mantém Filipe Luis, o homem que não conseguiu vencer o Central Cordoba, e o povo continua fiel, acreditando em Papai Noel, ou seja, que o Flamengo será campeão com este técnico e a sua CT, mentores da minutagem, que escalam mal, substituem pior, justificam sem convencer, e perdem pontos inacreditáveis.
Flamengo cumpre o objetivo
Como dito antes, mais do mesmo: o Flamengo tocou a bola, trocou mil passes, e o adversário, meio assustado com o Maracanã, recuou excessivamente, mas ameaçou em contra-ataques, mal concluídos pela incompetência de seus jogadores. Aos 37 minutos, Arrascaeta cobrou escanteio, e Léo Pereira apanhou a sobra para fazer 1 a 0.
O Santos decidiu ser mais ousado no começo da etapa derradeira, e ele, Arrascaeta, em lance genial – mistura de Tostão com Zico – pôs Carrascal livre para enfiar 2 a 0. Com a equipe paulista, que já é fraquinha, escancarada, o Flamengo ganhou bastante espaço para explorar, deixando o visitante por um período perdido. Aos 20, William Arão fez pênalti em Bruno Henrique, que a arbitragem demorou a vida – foi ao VAR! – para marcar. Arrascaeta chutou na trave direita. Em tais circunstâncias, o uruguaio tem o direito de errar.
Aos 36, Igor Vinícius – ele mesmo – deu a bola para Bruno Henrique, que fez 3 a 0. Aos 44, Robinho chutou no travessão e Gabriel Bontempo marcou para o Santos: 3 a 1. No recomeço, Lautaro Diaz diminuiu: 3 a 2. E os minutos finais foram de pavor.
O Flamengo de Filipe Luis – que provavelmente será demitido após a Libertadores – conseguiu transformar uma vitória tranqüila, sobre o bagaço do Santos, em desespero. É só imaginar se fosse um adversário um pouquinho mais forte…