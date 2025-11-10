Flamengo quase entrega, mas cumpre tabela e vence o Santos

O Flamengo e Filipe Luis conseguiu transformar uma vitória tranqüila, sobre o bagaço do Santos. E Neymar... / Crédito: Jogada 10

O Flamengo cumpriu tabela e derrotou o Santos por 3 a 2, em partida equilibrada no primeiro tempo, e desesperadora para o Rubro-Negro após os acréscimos. Ampliou para 2 a 0 aos cinco minutos do segundo tempo, ainda se deu ao luxo de desperdiçar um pênalti, mas entregou dois gols ao adversário no fim, provocando um suspense completamente desnecessário. É interessante lembrar que o time carioca voltou a enfrentar outro candidato ao rebaixamento, que apresenta agora 15 de saldo negativo, e mesmo assim incomodou bastante. O Flamengo, que já havia, faz tempo, garantido a presença na Libertadores de 2026, não fez mais que obrigação. E o Neymar, hein? Disse um punhado de bobagens no intervalo. O que há de impressionante, em tudo, e por dois lados distintos, é a torcida rubro-negra. O time, e por extensão, o clube, comete equívocos em série, mantém Filipe Luis, o homem que não conseguiu vencer o Central Cordoba, e o povo continua fiel, acreditando em Papai Noel, ou seja, que o Flamengo será campeão com este técnico e a sua CT, mentores da minutagem, que escalam mal, substituem pior, justificam sem convencer, e perdem pontos inacreditáveis.