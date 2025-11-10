Flamengo propõe restrições a clubes em recuperação judicial

O Flamengo apresentou nesta segunda-feira (10) uma série de propostas para o futebol brasileiro. Em reunião realizada na sede da CBF para discutir a implementação do fair-play financeiro, o Rubro-Negro deu sugestões. Assim, propôs restrições a clubes em recuperação judicial e a implementação do “Teste de Proprietários e Dirigentes”.

A proposta para restringir clubes em recuperação judicial seria para evitar que os clubes “utilizem o período de não pagamento de dívidas (entre a decretação da RJ/REJ e a homologação do acordo) como vantagem competitiva”. Dessa forma, o Flamengo sugeriu que tenha um bloqueio de registro de novos atletas neste período e perda de pontos. A sugestão afetaria, por exemplo, o Vasco.