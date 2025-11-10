Flamengo pretende valorizar Rossi e estuda aumento

Flamengo pretende valorizar Rossi e estuda aumentoGoleiro é um dos destaques do time na temporada
O Flamengo pretende valorizar Rossi. Um dos destaques do time na temporada, o goleiro argentino tem contrato até o fim de 2027 e deve ser reconhecido por isso. Mas não agora. A situação, aliás, está sendo trabalhada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, em paralelo com a renovação do técnico Filipe Luís, de acordo com a “ESPN”.
Atualmente, o Flamengo tem priorizado contratos mais curtos. Assim, renovou com Arrascaeta, grande destaque do time na temporada, e tenta definir a situação do técnico Filipe Luís. Dessa forma, a conversa pela extensão contratual de Rossi, incluindo um aumento salarial para valorizar a sua ótima temporada, deve começar no início de 2026.
Contratado em julho de 2023 após o fim do contrato com o Boca Juniors, Rossi se tornou peça fundamental no Flamengo. Desde então, soma 136 jogos e sofreu apenas 94 gols, além de terminar com “baliza a zero” em 68 oportunidades. Ou seja, em 50% das vezes em que entrou em campo, o goleiro argentino saiu de campo sem sofrer gols.
Em 2025, Rossi vive sua temporada de consolidação no Flamengo. Afinal, se destacou, principalmente, na Libertadores. Decisivo nas classificações contra os argentinos Estudiantes e Racing, nas quartas e semifinais, respectivamente, sofreu apenas cinco gols em 12 jogos disputados na competição. Além disso, terminou com a “baliza a zero” em oito das 12 partidas.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.