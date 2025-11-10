Flamengo pretende valorizar Rossi e estuda aumento

O Flamengo pretende valorizar Rossi. Um dos destaques do time na temporada, o goleiro argentino tem contrato até o fim de 2027 e deve ser reconhecido por isso. Mas não agora. A situação, aliás, está sendo trabalhada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, em paralelo com a renovação do técnico Filipe Luís, de acordo com a “ESPN”.

Atualmente, o Flamengo tem priorizado contratos mais curtos. Assim, renovou com Arrascaeta, grande destaque do time na temporada, e tenta definir a situação do técnico Filipe Luís. Dessa forma, a conversa pela extensão contratual de Rossi, incluindo um aumento salarial para valorizar a sua ótima temporada, deve começar no início de 2026.