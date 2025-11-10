Felipe Vizeu comemora feito do Sporting Cristal visando a Libertadores 2026

Apesar do título já estar definido com as conquistas de Apertura e Clausura do Universitario, o play-off vai determinar o outro qualificado do país direto para os grupos da Libertadores 2026 bem como as duas equipes que disputarão primeira e segunda fase anterior as chaves. A saber, os outros dois qualificados para esta fase são Alianza Lima e Cusco.

Nesta segunda-feira (10), se concluiu a penúltima rodada do Clausura no Peru e o Sporting Cristal garantiu seu posto nos playoffs do campeonato nacional. O feito ocorreu graças a vitória obtida nos acréscimos, por 2 a 1, diante do Cienciano.

Por conta disso, o centroavante brasileiro Felipe Vizeu fez questão de demonstrar o sentimento de alegria pelo objetivo alcançado. Tanto pelo caráter de dramaticidade como pelo fato de ter participado dos dois tentos da equipe de Lima:

“Foi muito importante pra nós. Jogávamos em casa e tínhamos a responsabilidade de vencermos a partida. Saímos atrás do placar, porém, fizemos um grande segundo tempo e revertemos o placar. Fiquei feliz com a minha atuação, principalmente por ter participado dos lances decisivos de gols da nossa equipe.”



Sob o comando do técnico brasileiro Paulo Autuori (vice-campeão da Libertadores com o próprio Sporting Cristal, em 1997), Vizeu tem sete jogos e dois gols na representação peruana, onde está desde agosto deste ano. Nesse sentido, o cria das categorias de base do Flamengo assegura que está se sentindo bem tanto na parte física como mental visando a reta final de temporada.

“Estou me sentindo bem neste novo desafio e, principalmente, com a cabeça boa para desempenhar o meu melhor futebol. Essa classificação para a Libertadores dará ainda mais confiança nesta reta final de ano que teremos pela frente”, concluiu.