Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Felipe Melo revela acerto com Internacional antes de fechar com Fluminense

Felipe Melo revela acerto com Internacional antes de fechar com Fluminense

Atual comentarista do Sportv esteve perto de assinar com o Colorado, mas diretoria recuou e depois acertou com o Tricolor
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Felipe Melo ficou muito perto de defender as cores do Internacional em 2022. O ex-volante tinha um acerto com o Colorado, mas a direção recuou em acerto com o ex-jogador. Em seguida, ele recebeu proposta do Fluminense, onde participou da conquista da Libertadores do ano seguinte.

“Eu recebi o Bracks na minha casa. Estava praticamente fechado com o Inter. Estava fechado. Faltava assinar. Parece que o presidente não quis. Aí dobrei meu joelho com a esposa e fui orar. Tinham muitas sondagens. Fecharam as portas e no outro dia chegou o Fluminense”, revelou em conversa no canal do Duda Garbi.

Em seguida, Felipe Melo explicou como o negócio com o clube gaúcho melou, assim abriu o caminho para o Fluminense lhe contratar. O Colorado, aliás, ofereceu dois anos de contrato ao ex-jogador.

“Parece que o presidente, eu acho, desapareceu. Não quis, não sei o que aconteceu. É o atual (Alessandro Barcellos)”, afirmou.

Por ironia do destino, Felipe Melo, aliás, esteve na eliminação do Inter para o Fluminense na semifinal da Libertadores de 2023. Pelo Tricolor, Felipe Melo disputou 108 jogos, marcou três gols e conquistou títulos como a Libertadores 2023, a Recopa 2024 e o bicampeonato carioca (22/23).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar