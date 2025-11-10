Felipe Melo revela acerto com Internacional antes de fechar com Fluminense

Felipe Melo revela acerto com Internacional antes de fechar com FluminenseAtual comentarista do Sportv esteve perto de assinar com o Colorado, mas diretoria recuou e depois acertou com o Tricolor
Felipe Melo ficou muito perto de defender as cores do Internacional em 2022. O ex-volante tinha um acerto com o Colorado, mas a direção recuou em acerto com o ex-jogador. Em seguida, ele recebeu proposta do Fluminense, onde participou da conquista da Libertadores do ano seguinte.
“Eu recebi o Bracks na minha casa. Estava praticamente fechado com o Inter. Estava fechado. Faltava assinar. Parece que o presidente não quis. Aí dobrei meu joelho com a esposa e fui orar. Tinham muitas sondagens. Fecharam as portas e no outro dia chegou o Fluminense”, revelou em conversa no canal do Duda Garbi.
Em seguida, Felipe Melo explicou como o negócio com o clube gaúcho melou, assim abriu o caminho para o Fluminense lhe contratar. O Colorado, aliás, ofereceu dois anos de contrato ao ex-jogador.
“Parece que o presidente, eu acho, desapareceu. Não quis, não sei o que aconteceu. É o atual (Alessandro Barcellos)”, afirmou.
Por ironia do destino, Felipe Melo, aliás, esteve na eliminação do Inter para o Fluminense na semifinal da Libertadores de 2023. Pelo Tricolor, Felipe Melo disputou 108 jogos, marcou três gols e conquistou títulos como a Libertadores 2023, a Recopa 2024 e o bicampeonato carioca (22/23).