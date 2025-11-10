Felipe Melo revela acerto com Internacional antes de fechar com Fluminense

Atual comentarista do Sportv esteve perto de assinar com o Colorado, mas diretoria recuou e depois acertou com o Tricolor

Felipe Melo ficou muito perto de defender as cores do Internacional em 2022. O ex-volante tinha um acerto com o Colorado, mas a direção recuou em acerto com o ex-jogador. Em seguida, ele recebeu proposta do Fluminense, onde participou da conquista da Libertadores do ano seguinte.

“Eu recebi o Bracks na minha casa. Estava praticamente fechado com o Inter. Estava fechado. Faltava assinar. Parece que o presidente não quis. Aí dobrei meu joelho com a esposa e fui orar. Tinham muitas sondagens. Fecharam as portas e no outro dia chegou o Fluminense”, revelou em conversa no canal do Duda Garbi.