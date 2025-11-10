Fábio bate recorde de jogos sem sofrer gols na temporada pelo Fluminense

Fábio bate recorde de jogos sem sofrer gols na temporada pelo FluminenseGoleiro supera Paulo Victor, que defendeu o clube entre 1981 e 1988, e Castilho, com passagem de 1946 a 1965, pelo Tricolor
Em grande fase, o goleiro Fábio alcançou mais uma marca especial com a camisa do Fluminense. Destaque no empate sem gols com o Cruzeiro, o arqueiro se tornou o primeiro da história tricolor a não sofrer gols em 30 jogos oficiais numa temporada. O levantamento é da “Enciclopédia Tricolor”.
O goleiro Paulo Victor, que defendeu o Fluminense entre 1981 e 1988. Em 1984, era o que detinha o recorde. Ele não foi vazado em 25 jogos oficiais. Considerando amistosos, o ídolo tricolor não sofreu gols em 31 partidas. Além dele, o ídolo Castilho fechou o gol em 36 jogos, sendo 14 em amistosos. Ou seja, 22 partidas oficiais sem sofrer gols.
Fábio, aliás, soma 67 jogos, mais do que Castilho em 1959 (59) e Paulo Victor em 1984 (31). Ao todo, não viu a rede balançar dos adversário em 30 partidas, o que corresponde 44,7% de aproveitamento.
Por fim, Fábio é o sexto goleiro que ficou mais jogos sem sofrer gols (103). Ele aparece atrás de Castilho (269), Paulo Victor (175), Félix (137), Diego Cavalieri (110) e Ricardo Pinto (105). Além disso, o arqueiro ainda disputará mais sete jogos na temporada, podendo aumentar para nove caso chegue à final da Copa do Brasil.