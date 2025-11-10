Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fábio bate recorde de jogos sem sofrer gols na temporada pelo Fluminense

Goleiro supera Paulo Victor, que defendeu o clube entre 1981 e 1988, e Castilho, com passagem de 1946 a 1965, pelo Tricolor
Em grande fase, o goleiro Fábio alcançou mais uma marca especial com a camisa do Fluminense. Destaque no empate sem gols com o Cruzeiro, o arqueiro se tornou o primeiro da história tricolor a não sofrer gols em 30 jogos oficiais numa temporada. O levantamento é da “Enciclopédia Tricolor”.

O goleiro Paulo Victor, que defendeu o Fluminense entre 1981 e 1988. Em 1984, era o que detinha o recorde. Ele não foi vazado em 25 jogos oficiais. Considerando amistosos, o ídolo tricolor não sofreu gols em 31 partidas. Além dele, o ídolo Castilho fechou o gol em 36 jogos, sendo 14 em amistosos. Ou seja, 22 partidas oficiais sem sofrer gols.

Fábio, aliás, soma 67 jogos, mais do que Castilho em 1959 (59) e Paulo Victor em 1984 (31). Ao todo, não viu a rede balançar dos adversário em 30 partidas, o que corresponde 44,7% de aproveitamento.

Por fim, Fábio é o sexto goleiro que ficou mais jogos sem sofrer gols (103). Ele aparece atrás de Castilho (269), Paulo Victor (175), Félix (137), Diego Cavalieri (110) e Ricardo Pinto (105). Além disso, o arqueiro ainda disputará mais sete jogos na temporada, podendo aumentar para nove caso chegue à final da Copa do Brasil.

