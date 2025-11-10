Ex-Seleção pede que brasileiros confiem em Neymar para a Copa do Mundo

Ex-companheiro do astro na Copa de 2018 faz um comparativo com outras edições do torneio em que a Seleção estava desacreditada

Assim, Renato Augusto relembrou o período que atuaram juntos pela Seleção Brasileira, sob o comando de Tite, seja em jogos das Eliminatórias, a Copa América de 2016 ou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Deste modo, pelo convívio com Neymar, o ex-atleta garante que o astro é capaz ainda de ser um diferencial para a pentacampeã mundial.

O recém aposentado Renato Augusto deu uma entrevista para a “ESPN”, durante o evento “Galera da Bola”, e se manifestou sobre Neymar . O ex-meio-campista considera que a dificuldade que o camisa 10 do Santos apresenta em voltar a ser presente constantemente em partidas representa um momento de adversidade. Apesar disso, ele avalia que o ex-companheiro de Seleção tem plenas condições de superar esse momento.

O ex-meio-campista fez um apelo que os brasileiros se esforcem para confiar na capacidade, principalmente técnica, do camisa 10 do Santos. Além disso, traçou um comparativo em outras ocasiões em que a Seleção Brasileira não chegou a edições de Copa do Mundo como uma das candidatas favoritas, mas ganhou o título.

“Eu não lembro de uma Copa do Mundo sem o Brasil estar pressionado. Em 94 ninguém acreditava e fomos campeões. Em 2002 ninguém acreditava no Ronaldo. Então, por que não acreditar no Neymar? É um dos maiores jogadores da história da nossa Seleção, os números que ele tem. Se ele estiver bem, quem não vai querer o Neymar?”, alegou Renato Augusto.

Dirigente do Santos engrandece Neymar

A volta do craque ao time titular não ocorreu como ele esperava, já que o Peixe perdeu por 3 a 2 para o Flamengo, no último domingo (09). Além do resultado negativo no Maracanã, o camisa 10 foi protagonista de polêmica ao insultar o árbitro do duelo, demonstrou insatisfação ao ser substituído e ir direto para o vestiário. Apesar da situação controversa, o diretor de futebol, Alexandre Mattos, exaltou a dedicação de Neymar.