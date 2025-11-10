Escândalo de apostas abala o futebol turco e leva à prisão de presidente de clube

Federação Turca suspende mais de mil jogadores; nomes de Besiktas e Galatasaray estão entre os investigados / Crédito: Jogada 10

O escândalo das apostas continua abalando o futebol turco. Nesta segunda-feira (10), as autoridades prenderam oito pessoas, entre elas Murat Ozkaya, presidente do Eyupspor, time da primeira divisão. A prisão faz parte da investigação sobre manipulação de resultados e apostas ilegais que chocou o país. LEIA MAIS: Argentina corta jogadores por falta de vacina contra febre amarela

De acordo com a agência estatal ‘Anadolu’, o tribunal ordenou a detenção de Ozkaya, que ainda não se pronunciou sobre o caso. Enquanto isso, a Federação Turca de Futebol (TFF) anunciou a suspensão de 1.024 jogadores envolvidos na investigação. Desses, 27 atuam na primeira divisão, incluindo nomes de clubes como Galatasaray e Besiktas. No início de novembro, a TFF já havia afastado 149 árbitros e assistentes suspeitos de envolvimento. Entre os jogadores suspensos estão Ersin Destanoğlu e Necip Uysal (Besiktas), além de Metehan Baltacı e Evren Eren Elmalı (Galatasaray). Todos correm o risco de banimento temporário, com punições que podem variar de três meses a um ano. Jogadores do futebol turco se manifestam sobre o escândalo Após a divulgação da lista, alguns atletas se manifestaram. Necip Uysal, de 34 anos, negou qualquer envolvimento.

“Nunca tive relação com apostas, nunca joguei, nem abri conta em site de apostas. Lutarei por meus direitos para limpar meu nome e provar minha inocência. Peço que os torcedores do Besiktas confiem em mim”, escreveu em suas redes sociais. O goleiro Destanoğlu também se defendeu. “As acusações contra mim são falsas e sem fundamento. Sempre agi com ética e dentro da lei. Irei à Justiça para defender minha reputação e provar que nunca tive ligação com apostas”, disse.