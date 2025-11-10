Em evento da Fifa, Weah bate duro no racismo: “Não podemos tolerar”

Lenda do futebol e ex-presidente da República da Libéria lidera o "Painel da Voz dos Jogadores" da entidade. Saiba mais detalhes! / Crédito: Jogada 10

Lenda do futebol, ídolo do Milan e ex-presidente da República da Libéria, George Weah liderou o “Painel da Voz dos Jogadores da Fifa (PVP, na sigla em inglês)”, grupo composto por 16 lendas do esporte. Eles se reuniram pela primeira vez em Rabat, capital do Marrocos. O ex-atacante foi, então, direto ao ponto. “O racismo é uma doença. Não podemos tolerar o racismo nos espaços públicos, especialmente em campo, onde todos deveriam estar trabalhando juntos”, sentenciou o ex-atleta liberiano.

Em seguida, Weah fez um apelo aos torcedores para que “esqueçam de xingar uns aos outros e se abracem” como parte da luta para eliminar esta chaga do futebol. “O que vim fazer aqui é para que o mundo saiba que não há necessidade de racismo. Devemos desfrutar do jogo bonito, caminhar juntos no estádio, cantar juntos e, quando somos derrotados, tentamos novamente. É disso que se trata o jogo – aproveitem. Acho que o importante é esquecermos de xingar uns aos outros, nos abraçarmos e fazermos amigos – é disso que o mundo trata. Guerra não é boa coisa. O racismo é uma doença. Não podemos continuar a tolerar o racismo nos espaços públicos, especialmente em campo, onde todos deveriam estar trabalhando juntos, se divertindo juntos, então, divirtam-se, aproveitem o que o jogo tem de bom.” Criado sob um dos cinco pilares da Posição Global da Fifa Contra o Racismo, adotada por unanimidade pelas 211 Associações Membros da Fifa durante o 74º Congresso, em Bangcoc, Tailândia, em 17 de maio de 2024, o PVP é um grupo com 16 lendas do futebol masculino e feminino. Todos os membros, claro, comprometidos em combater o racismo. Weah: “Minha voz é crucial” No Marrocos, nesta primeira reunião, o workshop foi presidido por Weah e contou com nomes do alto escalão da Fifa, como o presidente Gianni Infantino, o secretário-geral Mattias Grafström, a diretora de Futebol Jill Ellis e o vice-diretor de Associações Membros, Gelson Fernandes.