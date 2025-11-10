Elenco do Botafogo retoma as atividades somente na quinta

Glorioso terá menos de uma semana de atividades antes do encontro contra o Sport, no dia 18, no Estádio Nilton Santos / Crédito: Jogada 10

Após o empate sem gols diante do Vitória, no último domingo (9), no Barradão, pela 33ª rodada do Brasileirão, o elenco do Botafogo ganhou três dias de folga nesta Data-Fifa. Assim, o plantel retoma as atividades somente na quinta-feira (13), no Espaço Lonier. O grupo mira o retorno para a etapa derradeira desta edição do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica de Davide Ancelotti pretende, aliás, ajustar a carga dos exercícios físicos durante esta Data Fifa. O próprio técnico italiano já reconheceu esta necessidade e admitiu que o número de lesões estava acima da média no Mais Tradicional.