Elenco do Botafogo retoma as atividades somente na quinta

Elenco do Botafogo retoma as atividades somente na quintaGlorioso terá menos de uma semana de atividades antes do encontro contra o Sport, no dia 18, no Estádio Nilton Santos
Após o empate sem gols diante do Vitória, no último domingo (9), no Barradão, pela 33ª rodada do Brasileirão, o elenco do Botafogo ganhou três dias de folga nesta Data-Fifa. Assim, o plantel retoma as atividades somente na quinta-feira (13), no Espaço Lonier. O grupo mira o retorno para a etapa derradeira desta edição do Campeonato Brasileiro.
A comissão técnica de Davide Ancelotti pretende, aliás, ajustar a carga dos exercícios físicos durante esta Data Fifa. O próprio técnico italiano já reconheceu esta necessidade e admitiu que o número de lesões estava acima da média no Mais Tradicional.
Davide terá apenas a ausência do goleiro Loor, terceira opção no elenco para a posição. O keeper foi chamado para integrar a seleção equatoriana nesta Data Fifa. Já o meia-atacante Savarino foi desconvocado pela Venezuela.
O Botafogo volta a campo somente no dia 18 de novembro, às 20h30, contra o lanterna Sport, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 34 desta edição do Campeonato Brasileiro. Com 52 pontos, o Glorioso está em sexto lugar. Os cinco primeiros avançam para a fase de grupos da Libertadores. O sexto e o sétimo lugar ficam, portanto, nas fases eliminatórias da competição.
