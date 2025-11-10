Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Elenco do Botafogo retoma as atividades somente na quinta

Glorioso terá menos de uma semana de atividades antes do encontro contra o Sport, no dia 18, no Estádio Nilton Santos
Após o empate sem gols diante do Vitória, no último domingo (9), no Barradão, pela 33ª rodada do Brasileirão, o elenco do Botafogo ganhou três dias de folga nesta Data-Fifa. Assim, o plantel retoma as atividades somente na quinta-feira (13), no Espaço Lonier. O grupo mira o retorno para a etapa derradeira desta edição do Campeonato Brasileiro.

A comissão técnica de Davide Ancelotti pretende, aliás, ajustar a carga dos exercícios físicos durante esta Data Fifa. O próprio técnico italiano já reconheceu esta necessidade e admitiu que o número de lesões estava acima da média no Mais Tradicional.

Davide terá apenas a ausência do goleiro Loor, terceira opção no elenco para a posição. O keeper foi chamado para integrar a seleção equatoriana nesta Data Fifa. Já o meia-atacante Savarino foi desconvocado pela Venezuela.

O Botafogo volta a campo somente no dia 18 de novembro, às 20h30, contra o lanterna Sport, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 34 desta edição do Campeonato Brasileiro. Com 52 pontos, o Glorioso está em sexto lugar. Os cinco primeiros avançam para a fase de grupos da Libertadores. O sexto e o sétimo lugar ficam, portanto, nas fases eliminatórias da competição.

