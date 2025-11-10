Diretoria do Internacional indica sequência da família Díaz: “Trabalho de evolução”Mesmo com a dificuldade em deslanchar no Brasileirão, aumento da crise no Colorado, a direção mostra confiança na comissão técnica
O Internacional decepcionou novamente a sua torcida ao permitir que o Bahia empatasse em 2 a 2 o duelo nos acréscimos, no último sábado (08), no Beira-Rio. Portanto, mesmo com apenas dez partidas no comando o saldo do técnico Ramón Díaz é negativo para o cenário externo. Especialmente com algumas cobranças pela demissão da atual comissão técnica por agravar a situação para uma crise no Colorado.
Mesmo que a família Díaz não consiga cumprir a missão de fazer o Inter deslanchar e afastá-lo da zona de rebaixamento até o momento, a direção fez uma avaliação satisfatória. Isso porque o vice-presidente José Olavo Bisol, porta-voz da alta cúpula de futebol do clube. demonstra que não se considera realizar mudanças no comando da equipe para as cinco rodadas finais do Brasileirão.
“Nós acreditamos na comissão técnica. Entendemos que vem fazendo um trabalho de evolução e isso foi demonstrado em campo. Não temos a pretensão de fazer qualquer tipo de modificação neste momento”, justificou o vice-presidente do Internacional.
Olavo Bisol ressaltou que a performance do Colorado no jogo contra o Bahia e deu indicativos de crescimento. Principalmente na primeira etapa como apontou também a própria família Díaz. Em seguida, o dirigente solicitou que deem um voto de confiança para o desenvolvimento do trabalho durante a Data Fifa.
“Vimos ímpeto, capacidade de melhoria e de jogar. Essa comissão se aprofunda nos temas do clube, assume responsabilidades e tem buscado soluções. O momento é delicado, mas precisamos manter a serenidade. Manter um ambiente belicoso não vai nos levar a lugar algum”, complementou.
Período de desconfiança no Internacional
No atual contexto, o Inter vive o momento de maior pressão no Campeonato Brasileiro, pois alcançou a marca de cinco jogos sem vencer. O time conquistou apenas dois pontos dos 15 possíveis e viveu um jejum de gols por quatro jogos. Os gaúchos deram fim a essa sequência sem balançar as redes adversárias exatamente no duelo contra o Bahia, com dois gols de Vitinho. Mesmo assim, o Colorado segue próximo da zona de rebaixamento por estar na 15ª posição e uma vantagem de quatro pontos para o Santos, primeiro time dentro do Z-4.
Por sinal, no compromisso anterior Ramón Díaz completou dez jogos à frente do Internacional, com duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas, ou seja, um rendimento de 33,3%. Desta forma, o seu trabalho demonstra ser abaixo do seu antecessor, Roger Machado, que deixou o cargo com pouco mais de 39% de aproveitamento. A propósito, dos 30 pontos que a atual comissão técnica poderia somar, conquistou apenas dez deles.
Depois da 33ª rodada, o elenco do Inter recebeu dois dias de folga e se reapresentará nesta terça-feira (11), no CT Parque Gigante. Assim, o grupo contará com um período de preparação superior a uma semana para o seu compromisso seguinte, especialmente devido a Data Fifa. O Colorado voltará a campo no dia 20 de novembro, quando enfrentará o Ceará, fora de casa.
