Direção indica sequência da família Díaz no Internacional: “Trabalho de evolução”

Mesmo com a dificuldade em deslanchar no Brasileirão, aumento da crise no Colorado, a direção mostra confiança na comissão técnica / Crédito: Jogada 10

O Internacional decepcionou novamente a sua torcida ao permitir que o Bahia empatasse em 2 a 2 o duelo nos acréscimos, no último sábado (08), no Beira-Rio. Portanto, mesmo com apenas dez partidas no comando o saldo do técnico Ramón Díaz é negativo para o cenário externo. Especialmente com algumas cobranças pela demissão da atual comissão técnica por agravar a situação para uma crise no Colorado. Mesmo que a família Díaz não consiga cumprir a missão de fazer o Inter deslanchar e afastá-lo da zona de rebaixamento até o momento, a direção faz avaliação satisfatória. Isso porque o vice-presidente José Olavo Bisol, porta-voz da alta cúpula de futebol do clube demonstra que não se avalia realizar mudanças no comando da equipe para as cinco rodadas finais do Brasileirão.

“Nós acreditamos na comissão técnica. Entendemos que vem fazendo um trabalho de evolução e isso foi demonstrado em campo. Não temos a pretensão de fazer qualquer tipo de modificação neste momento”, justificou o vice-presidente do Internacional. Olavo Bisol ressaltou que a performance do Colorado no jogo contra o Bahia e deu indicativos de crescimento. Principalmente na primeira etapa como apontou também a própria família Díaz. Em seguida, o dirigente solicitou que deem um voto de confiança para o desenvolvimento do trabalho durante a Data Fifa. “Vimos ímpeto, capacidade de melhoria e de jogar. Essa comissão se aprofunda nos temas do clube, assume responsabilidades e tem buscado soluções. O momento é delicado, mas precisamos manter a serenidade. Manter um ambiente belicoso não vai nos levar a lugar algum”, complementou.