Cruzeiro pode garantir vaga “direta” na Libertadores na próxima rodada do Brasileiro

Já classificado para a Libertadores, o Cruzeiro está perto de garantir a vaga direta na fase de grupos da competição que não disputa desde 2019
Seis anos após a última participação, o Cruzeiro, enfim, garantiu a classificação para a Copa Libertadores. Com o empate em 0 a 0 com o Fluminense, no último domingo (9), no Mineirão, a Raposa confirmou a vaga na próxima edição da competição continental. No entanto, o time mineiro ainda tem mais objetivos para a reta final do Campeonato Brasileiro.

Além da disputa pelo título, o Cruzeiro ainda briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Mas isso já pode acontecer na próxima rodada do Brasileirão. Afinal, o time de Leonardo Jardim tem uma boa vantagem para os clubes fora do G5 da competição.

Em resumo, o time mineiro é o atual quarto colocado do Brasileiro, com 64 pontos. A Raposa tem 12 pontos a mais do que o Botafogo e 13 de vantagem sobre o Fluminense, respectivamente o 6º e o 7º colocados da competição e os únicos fora do G5 que poderiam alcançar a Raposa.

Para garantir a vaga direta na próxima Copa Libertadores já na 34ª rodada, a Raposa precisa vencer o Juventude, em Caxias do Sul, e torcer para Botafogo e Fluminense não vencerem seus jogos. O Glorioso recebe o Sport, no Nilton Santos, e o Fluminense encara o Flamengo, no Maracanã.

No entanto, caso o Cruzeiro empate com o Juventude, o time mineiro precisaria necessariamente de derrotas de Botafogo e Fluminense nos seus respectivos jogos.

Quantos pontos o Cruzeiro precisa para assegurar G5

Para não precisar contar com os resultados dos adversários para confirmar a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, a Raposa precisa de quatro pontos nas últimas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro. Ou seja, uma vitória e um empate.

Agenda no Brasileiro

  • Juventude x Cruzeiro – 20/11, quinta-feira, às 16h (horário de Brasília);
  • Cruzeiro x Corinthians – 23/11, domingo, às 20h30 (horário de Brasília);
  • Ceará x Cruzeiro – 29/11, sábado, às 20h30 (horário de Brasília);
  • Cruzeiro x Botafogo – Data e horário a confirmar;
  • Santos x Cruzeiro – 7/12, domingo, horário a confirmar;

 

