Corinthians terá última pausa antes de maratona até semifinais da Copa do Brasil

Dorival Júnior terá dez dias para trabalhar com o elenco antes dos jogos decisivos pelo Brasileirão e a briga pelo título da Copa / Crédito: Jogada 10

O Corinthians vai para a Data Fifa em um momento de baixa no Brasileirão. Depois de três vitórias seguidas, o Timão caiu de rendimento e perdeu seus dois últimos jogos. Além de tentar reestruturar a equipe, a pausa será importante para o elenco se preparar para a reta final de temporada. Depois dos dez dias sem jogos, o Corinthians entra em uma maratona decisiva. Além dos últimos cinco jogos no Brasileirão, no qual ainda sonha com uma vaga na Libertadores, o Timão terá os dois confrontos da semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, nos dias 10 e 14 de dezembro.