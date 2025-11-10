Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians terá última pausa antes de maratona até semifinais da Copa do Brasil

Dorival Júnior terá dez dias para trabalhar com o elenco antes dos jogos decisivos pelo Brasileirão e a briga pelo título da Copa
Autor Jogada 10
O Corinthians vai para a Data Fifa em um momento de baixa no Brasileirão. Depois de três vitórias seguidas, o Timão caiu de rendimento e perdeu seus dois últimos jogos. Além de tentar reestruturar a equipe, a pausa será importante para o elenco se preparar para a reta final de temporada.

Depois dos dez dias sem jogos, o Corinthians entra em uma maratona decisiva. Além dos últimos cinco jogos no Brasileirão, no qual ainda sonha com uma vaga na Libertadores, o Timão terá os dois confrontos da semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, nos dias 10 e 14 de dezembro.

Com isso, a partir do jogo contra o São Paulo, no dia 20, o Alvinegro terá sete jogos em um intervalo de 24 dias. Caso avance para as finais, o número avança para nove partidas em um mês. O técnico Dorival Júnior comentou, após a derrota para o Ceará, sobre a situação do time antes pausa.

“Temos consciência que estamos devendo e precisamos reagir. Querendo reagir nessa competição e gerar expectativa boa. Força, inteligência e discernimento de nos recuperar diante do que vimos na Arena”, afirmou.

Para o período, o treinador terá alguns desfalques por convocações. Memphis Depay defenderá a Holanda na última rodada das Eliminatórias Europeias. Além do atacante, o zagueiro Félix Torres foi conovocado para os amistosos do Equador contra Canadá e Austrália. Além da dupla, Dorival ainda tem Hugo Souza, Vitinho e Raniele no departamento médico.

