Chances de título do Brasileirão 2025 (UFMG): Flamengo equilibra disputa após revés do Palmeiras

Tropeço alviverde para o Mirassol esquenta briga pelo título, que tende a ser emocionante até o fim da competição nacional / Crédito: Jogada 10

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) divulgou, no último domingo (9), sua lista atualizada com as chances de título dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Assim, com o revés do Palmeiras para o Mirassol por 2 a 1, no Maião, o Flamengo equilibrou os números ao vencer o Santos por 3 a 2, no Maracanã, e empatar em número de pontos. Contudo, está atrás, pois tem uma vitória a menos que o adversário. Nesse sentido, a equipe paulista tem, no momento, 54.6% de chance de ficar com a taça. O Rubro-Negro, por sua vez, fica com 43.7%, restando cinco rodadas pela frente, sendo que os dois times tem um jogo a menos (seis até o fim do certame). Nesse sentido, o Cruzeiro, que ficou no empate sem gols com o Fluminense, tem apenas 1,7% e vê o título ficar distante.

Chances de título Palmeiras – 54.6%

Flamengo – 43.7%

Cruzeiro – 1.7%

Rumo à Liberta-2026 O trio Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro já está garantido na próxima edição da Libertadores, enquanto o Mirassol necessita de poucos pontos para debutar no torneio em 2026. A briga pelas outras vagas ficou mais clara com o tropeço daqueles que tentam encostar no G7. Afinal, mesmo com os empates de Bahia, Botafogo e Fluminense, o São Paulo perdeu para o Bragantino e soma 11,4% de chance. Dessa forma, o Esquadrão de Aço, que se recuperou e igualou o placar com o Internacional, no Beira-Rio, tem 97.6%.

O Alvinegro ficou no 0 a 0 com o Vitória, em Salvador, e agora tem 95,4%. Nesse sentido, o Tricolor de Laranjeiras conseguiu um bom resultado ao ficar no empate com o Cruzeiro, em pleno Mineirão. Após mais um 0 a 0 da 33ª rodada, a equipe carioca soma 85.6% Palmeiras – Já classificado

Flamengo – Já classificado

Cruzeiro – Já classificado

Mirassol – 99.9%

Bahia – 97.6%

Botafogo – 95.4%

Fluminense – 85.6%

São Paulo – 11.4%

Atlético-MG – 6.0

Vasco – 1.6%

Corinthians – 1.1%

Bragantino – 0.95%

Ceará – 0.26%

Grêmio – 0.40% Na briga para não cair Na parte de baixo da tabela, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Bahia, Botafogo e Fluminense não têm qualquer risco de rebaixamento. Nesse sentido, São Paulo, Atlético-MG, Vasco, Bragantino, Corinthians e Ceará também estão bem próximos de se garantirem na elite do futebol nacional em 2026.