Chances de título do Brasileirão 2025 (UFMG): Flamengo equilibra disputa após revés do Palmeiras

Chances de título do Brasileirão 2025 (UFMG): Flamengo equilibra disputa após revés do PalmeirasTropeço alviverde para o Mirassol esquenta briga pelo título, que tende a ser emocionante até o fim da competição nacional
O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) divulgou, no último domingo (9), sua lista atualizada com as chances de título dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Assim, com o revés do Palmeiras para o Mirassol por 2 a 1, no Maião, o Flamengo equilibrou os números ao vencer o Santos por 3 a 2, no Maracanã, e empatar em número de pontos. Contudo, está atrás, pois tem uma vitória a menos que o adversário.
Nesse sentido, a equipe paulista tem, no momento, 54.6% de chance de ficar com a taça. O Rubro-Negro, por sua vez, fica com 43.7%, restando cinco rodadas pela frente, sendo que os dois times tem um jogo a menos (seis até o fim do certame). Nesse sentido, o Cruzeiro, que ficou no empate sem gols com o Fluminense, tem apenas 1,7% e vê o título ficar distante.
Chances de título
Palmeiras – 54.6%
Flamengo – 43.7%
Cruzeiro – 1.7%
Rumo à Liberta-2026
O trio Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro já está garantido na próxima edição da Libertadores, enquanto o Mirassol necessita de poucos pontos para debutar no torneio em 2026. A briga pelas outras vagas ficou mais clara com o tropeço daqueles que tentam encostar no G7.
Afinal, mesmo com os empates de Bahia, Botafogo e Fluminense, o São Paulo perdeu para o Bragantino e soma 11,4% de chance. Dessa forma, o Esquadrão de Aço, que se recuperou e igualou o placar com o Internacional, no Beira-Rio, tem 97.6%.
O Alvinegro ficou no 0 a 0 com o Vitória, em Salvador, e agora tem 95,4%. Nesse sentido, o Tricolor de Laranjeiras conseguiu um bom resultado ao ficar no empate com o Cruzeiro, em pleno Mineirão. Após mais um 0 a 0 da 33ª rodada, a equipe carioca soma 85.6%
Palmeiras – Já classificado
Flamengo – Já classificado
Cruzeiro – Já classificado
Mirassol – 99.9%
Bahia – 97.6%
Botafogo – 95.4%
Fluminense – 85.6%
São Paulo – 11.4%
Atlético-MG – 6.0
Vasco – 1.6%
Corinthians – 1.1%
Bragantino – 0.95%
Ceará – 0.26%
Grêmio – 0.40%
Na briga para não cair
Na parte de baixo da tabela, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Bahia, Botafogo e Fluminense não têm qualquer risco de rebaixamento. Nesse sentido, São Paulo, Atlético-MG, Vasco, Bragantino, Corinthians e Ceará também estão bem próximos de se garantirem na elite do futebol nacional em 2026.
Por outro lado, o Sport praticamente sacramentou sua queda. O Fortaleza, por sua vez, soma 92.6 % de chance de ser rebaixado, enquanto o Juventude, que venceu o Cruz-Maltino em São Januário, tem 76.8%. Por fim, na sequência, Santos (59.4%), Vitória (51.9%), Internacional (16.4%) e Grêmio (1.7%) completam a lista.
Sport – 100%
Fortaleza – 92.6%
Juventude – 76.8%
Santos – 59.4%
Vitória – 51.9%
Internacional – 16.4%
Grêmio – 1.7%
Ceará – 0,19%
Corinthians – 0,19%
Bragantino – 0.18%
Vasco – 0.15%
