CBF divulga análise da cotovelada de Matheus Pereira em Cruzeiro x Fluminense

CBF divulga análise da cotovelada de Matheus Pereira em Cruzeiro x FluminenseRodrigo José Pereira de Lima entende que movimento do camisa 10 da Raposa ocorreu em virtude da entrada de Bernal, do Tricolor
A CBF divulgou o áudio da análise do árbitro de vídeo no lance da cotovelada de Matheus Pereira, do Cruzeiro, no empate sem gols com o Fluminense, no Mineirão. Assim, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima entendeu que o lance do camisa 10 da Raposa foi “acidental”.
Na reta final do primeiro tempo, o jogador acertou o cotovelo no rosto de Bernal, que sangrou. Em seguida, o próprio árbitro pediu para que o VAR revisasse a jogada depois da reclamação dos atletas da equipe carioca.
Nesse sentido, Wagner Reway, responsável pelo VAR na partida, afirmou que o lance foi acidental. Outra pessoa da cabine completou o raciocínio e reiterou: “Inclusive, o jogador de azul já estava caindo”.
Após rever o lance, Rodrigo José Pereira de Lima concluiu que o movimento do braço de Matheus Pereira foi em virtude da chegada de Bernal. O uruguaio, portanto, tirou o equilíbrio do meia cruzeirense (que já tinha amarelo), na visão do profissional
“Acho que o braço dele bate no rosto do jogador porque ele é calçado, está vendo? É o ponto de equilíbrio dele. Para mim é sem cartão amarelo nem vermelho, ok?”, disse.
Por fim, com o resultado, o time celeste segue na terceira colocação, com 64 pontos, quatro atrás de Palmeiras e Flamengo na briga pelo título. O Tricolor, por sua vez, soma 51 e mantém vivo o sonho do G5 por estar a um ponto do Botafogo e a dois do Bahia.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.