CBF divulga análise da cotovelada de Matheus Pereira em Cruzeiro x Fluminense

Rodrigo José Pereira de Lima entende que movimento do camisa 10 da Raposa ocorreu em virtude da entrada de Bernal, do Tricolor / Crédito: Jogada 10

Nesse sentido, Wagner Reway, responsável pelo VAR na partida, afirmou que o lance foi acidental. Outra pessoa da cabine completou o raciocínio e reiterou: “Inclusive, o jogador de azul já estava caindo”. Após rever o lance, Rodrigo José Pereira de Lima concluiu que o movimento do braço de Matheus Pereira foi em virtude da chegada de Bernal. O uruguaio, portanto, tirou o equilíbrio do meia cruzeirense (que já tinha amarelo), na visão do profissional “Acho que o braço dele bate no rosto do jogador porque ele é calçado, está vendo? É o ponto de equilíbrio dele. Para mim é sem cartão amarelo nem vermelho, ok?”, disse.