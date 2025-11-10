Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF divulga análise da cotovelada de Matheus Pereira em Cruzeiro x Fluminense

CBF divulga análise da cotovelada de Matheus Pereira em Cruzeiro x Fluminense

Rodrigo José Pereira de Lima entende que movimento do camisa 10 da Raposa ocorreu em virtude da entrada de Bernal, do Tricolor
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A CBF divulgou o áudio da análise do árbitro de vídeo no lance da cotovelada de Matheus Pereira, do Cruzeiro, no empate sem gols com o Fluminense, no Mineirão. Assim, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima entendeu que o lance do camisa 10 da Raposa foi “acidental”.

Na reta final do primeiro tempo, o jogador acertou o cotovelo no rosto de Bernal, que sangrou. Em seguida, o próprio árbitro pediu para que o VAR revisasse a jogada depois da reclamação dos atletas da equipe carioca.

Nesse sentido, Wagner Reway, responsável pelo VAR na partida, afirmou que o lance foi acidental. Outra pessoa da cabine completou o raciocínio e reiterou: “Inclusive, o jogador de azul já estava caindo”.

Após rever o lance, Rodrigo José Pereira de Lima concluiu que o movimento do braço de Matheus Pereira foi em virtude da chegada de Bernal. O uruguaio, portanto, tirou o equilíbrio do meia cruzeirense (que já tinha amarelo), na visão do profissional

“Acho que o braço dele bate no rosto do jogador porque ele é calçado, está vendo? É o ponto de equilíbrio dele. Para mim é sem cartão amarelo nem vermelho, ok?”, disse.

Por fim, com o resultado, o time celeste segue na terceira colocação, com 64 pontos, quatro atrás de Palmeiras e Flamengo na briga pelo título. O Tricolor, por sua vez, soma 51 e mantém vivo o sonho do G5 por estar a um ponto do Botafogo e a dois do Bahia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Cruzeiro Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar