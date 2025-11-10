CBF confirma impedimento semiautomático desde o começo do Brasileirão 2026

CBF confirma impedimento semiautomático desde o começo do Brasileirão 2026Confirmação se deu durante reunião do 1º Grupo de Trabalho Arbitragem, na sede da entidade, nesta segunda-feira (10/11)
A CBF confirmou nesta segunda-feira (10/11), durante a abertura do 1º Grupo de Trabalho de Arbitragem, que adotará o uso de tecnologia para impedimento semiautomático já a partir da primeira rodada do Brasileirão 2026. Na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, afirmou, aliás, que é “quase impossível” a adoção de critérios para todos os árbitros.
“Vivendo o futebol e conhecendo todas as partes do mundo onde temos grandes competições. Posso afirmar que temos uma das competições mais difíceis do mundo. Não é um torneio de 30 dias. É um campeonato de mais de 10 meses onde quando se fala de critério e não busca conhecimento antes, estamos falando de algo utópico. A partir do momento que entendemos que são dez meses e mais de 20 profissionais, 20 trios. Este ano, utilizamos 32 árbitros, cabeças diferentes, uniformização de critérios é quase impossível quando nós falamos de seres humanos, mas não podemos deixar de buscá-los”, afirmou Cintra.
Adequação de critério é prioridade da CBF
No entanto, o ex-árbitro admitiu que a aproximação dos critérios faz parte da primeira etapa da evolução da arbitragem brasileira.
“Aproximação de critério é a primeira etapa. Isso vem com o entendimento do que o futebol espera dos árbitros. Eles hoje são instruídos a fazer trabalho empático de saber o que clube, o que o campeonato e CBF esperam dele. Temos a certeza que temos profissionais ávidos para que possam se aproximar. São referência lá fora e precisam mostrar serviço todos os dias. Porque nosso futebol é um dos maiores”, disse o presidente da Comissão de Arbitragem.
A Genius Sports, que deverá fornecer a tecnologia do impedimento semiautomático, esteve no evento. Samir Xaud, presidente da CBF, também participou do evento, que visa aprimorar a transparência e a padronização da arbitragem no futebol brasileiro.