CBF confirma impedimento semiautomático desde o começo do Brasileirão 2026

A CBF confirmou nesta segunda-feira (10/11), durante a abertura do 1º Grupo de Trabalho de Arbitragem, que adotará o uso de tecnologia para impedimento semiautomático já a partir da primeira rodada do Brasileirão 2026. Na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, afirmou, aliás, que é “quase impossível” a adoção de critérios para todos os árbitros.

“Vivendo o futebol e conhecendo todas as partes do mundo onde temos grandes competições. Posso afirmar que temos uma das competições mais difíceis do mundo. Não é um torneio de 30 dias. É um campeonato de mais de 10 meses onde quando se fala de critério e não busca conhecimento antes, estamos falando de algo utópico. A partir do momento que entendemos que são dez meses e mais de 20 profissionais, 20 trios. Este ano, utilizamos 32 árbitros, cabeças diferentes, uniformização de critérios é quase impossível quando nós falamos de seres humanos, mas não podemos deixar de buscá-los”, afirmou Cintra.