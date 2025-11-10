Caio Henrique comenta terceira convocação consecutiva à Seleção

O lateral-esquerdo Caio Henrique comemorou a sua terceira convocação consecutiva à Seleção Brasileira. Em declaração ao canal da CBF no YouTube, nesta segunda-feira (10/11) – dia da apresentação da Canarinho -, o jogador do Monaco (FRA) comentou nova oportunidade com o técnico Carlo Ancelotti. Para o polivalente de 28 anos, a nova convocação é a prova do trabalho positivo que vem realizando em seu clube. “Estou muito contente de estar vestindo a camisa da Seleção. É a minha terceira vez consecutiva, isso mostra que venho fazendo um trabalho bem feito no meu clube. O Mister e o staff sempre falam que temos que estar bem em nossos clubes para estar aqui na Seleção. Procuro aproveitar cada minuto e treinamento, porque sabemos o quão especial é estar na Seleção. Espero que a gente possa fazer dois grandes jogos”, disse Caio.

LEIA MAIS: Primeiro treino da Seleção tem apenas 14 jogadores em campo Caio Henrique, então, frisou sobre a importância da briga em sua posição. Afinal, Ancelotti convocou três laterais-esquerdos (além dele, Alex Sandro e Luciano Juba também constaram na lista final para os amistosos contra Senegal e Tunísia). “A competição é saudável, o Mister vem fazendo muitos testes, rodando bastante as convocações. E é importante ter uma sequência nas convocações. Se tenho a oportunidade de jogar cinco, dez minutos, tenho que deixar tudo em campo, acredito que o Mister observa bastante toda a nossa a entrega durante os treinos. Vou procurar continuar firme, trabalhando bem no meu clube para quem sabe ter outra oportunidade na Seleção”, afirmou. Versatilidade na Seleção Outro ponto tocado pelo jogador do Monaco foi sua versatilidade. Isso porque pode atuar também como ala ou meia pela esquerda, o que o credencia a aparecer nas convocações.