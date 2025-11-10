Brasil busca o empate com Zâmbia e fica em primeiro no Grupo H da Copa do Mundo Sub-17

Seleção é surpreendida com gol olímpico, mas pressiona, deixa tudo igual com Dell e aguarda a definição do próximo adversário / Crédito: Jogada 10

Na última rodada do Grupo H da Copa do Mundo sub-17, o Brasil teve dificuldade diante de Zâmbia e ficou no empate por 1 a 1, no Aspire Zone, no Catar. No primeiro tempo, Kalimina fez um gol olímpico, enquanto Dell esbanjou oportunismo, de cabeça, e deixou tudo igual na etapa final. O goleiro João Pedro foi um dos destaques da partida, com defesas que seguraram o resultado para a seleção. Com o resultado, o Brasil perdeu os 100% de aproveitamento, mas encerrou sua participação na primeira fase na liderança do Grupo H, com 7 pontos. Afinal, levou a melhor que os africanos no saldo de gols (11 x 5). Agora, aguarda quem será o próximo adversário no mata-mata, já que ainda restam as definições de outros quatro grupos.

Vacilo defensivo Em um confronto equilibrado, o Brasil chegou com intensidade, mas pecou na pontaria. Afinal, Dell cruzou na medida para Zé Lucas, que, livre de marcação, mandou para fora. Do outro lado, os africanos também incomodaram, quando Mwale tentou de longe. A bola fez curva e passou com muito perigo perto da meta de João Pedro. A seleção africana deu muito trabalho nos primeiros quarenta e cinco minutos e estufou a rede. Kalimina cobrou escanteio por baixo, e a bola passou por todo mundo. Arthur Ryan tirou o corpo ao pensar que ela iria para fora e enganou o arqueiro brasileiro. Em outro bom momento, Nyirongo recebeu na área com liberdade e bateu de primeira. João Pedro fez boa defesa. Ainda no primeiro tempo, Kayke cruzou, na medida, para Dell, que desperdiçou ao finalizar em cima do goleiro adversário. Zâmbia, por sua vez, voltou a assustar com Nyirongo, que recebeu em profundidade e bateu cruzado para o goleiro salvar com pé.