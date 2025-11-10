Dirigentes de Botafogo, Vitória e Grêmio costuram acordo para zerar dívidas entre os três clubes, informa o site “ge” nesta segunda-feira (10). Eles, aliás, se encontraram em evento sobre a arbitragem, na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os departamentos financeiros destas agremiações vão calcular as diferenças antes de concluir o que cada um deve para o outro. Em seguida, vão debater, então, como o acordo será pago.

O Botafogo esteve representado pelo CEO Thairo Arruda. Fábio Mota, presidente do Vitória, e Alberto Guerra, presidente do Grêmio, encontraram, assim, o dirigente do Mais Tradicional no evento. Os três debateram a forma de atacar estas dívidas que envolvem quatro jogadores. A saber: Janderson (centroavante), Halter (zagueiro), Nathan (atacante) e Wagner Leonardo (zagueiro).