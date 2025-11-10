Botafogo, Vitória e Grêmio costuram acordo para zerar dívidasDébitos entre Glorioso, Rubro-Negro e Tricolor envolvem quatro jogadores. Saiba mais detalhes!
Dirigentes de Botafogo, Vitória e Grêmio costuram acordo para zerar dívidas entre os três clubes, informa o site “ge” nesta segunda-feira (10). Eles, aliás, se encontraram em evento sobre a arbitragem, na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os departamentos financeiros destas agremiações vão calcular as diferenças antes de concluir o que cada um deve para o outro. Em seguida, vão debater, então, como o acordo será pago.
O Botafogo esteve representado pelo CEO Thairo Arruda. Fábio Mota, presidente do Vitória, e Alberto Guerra, presidente do Grêmio, encontraram, assim, o dirigente do Mais Tradicional no evento. Os três debateram a forma de atacar estas dívidas que envolvem quatro jogadores. A saber: Janderson (centroavante), Halter (zagueiro), Nathan (atacante) e Wagner Leonardo (zagueiro).
O Vitória deve R$ 2,2 milhões ao Botafogo pelo repasse de Janderson ao Göztepe, da Turquia, e utilização de Halter no último Vitória x Glorioso, domingo, no Barradão, pela rodada 33 desta edição do Campeonato Brasileiro.
O Alvinegro, por sua vez, deve ao Grêmio uma parcela pela contratação de Nathan. Já o Imortal terá de quitar duas parcelas da contratação de Wagner Leonardo.
Halter já atingiu as metas para o Vitória comprá-lo por 1,3 milhão de dólares (R$ 6,9 milhões). O Botafogo adquiriu por até 10 milhões de dólares (R$ 57,3 milhões à época), valor que inclui bônus por metas. Já Wagner Leonardo custou 4,5 milhões de dólares (R$ 26 milhões) dos cofres do Grêmio.
