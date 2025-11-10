Betinho Marques – O atleticano em um domingo de paz: deu Galo na cabeça e a treta perdeu

A questão é: com muita coisa resolvida, o atleticano vai se preocupar com o quê? Qual será a treta do momento?

Depois de um ano de turbulências, tudo parece que vai terminar muito bem para o atleticano. O time da Massa pode ganhar a Sula, voltar à Libertadores, jogar a Recopa e já sacramentou virtualmente sua manutenção na Série A — com seis rodadas ainda por jogar — após uma virada de 4 a 2 sobre o Sport, no último sábado, na Ilha do Retiro.

Atleticano olha a tabela e ainda tem chance de classificação na Libertadores até pelo BR — OK

Atleticano quer xingar o Rony, mas ele fez dois — OK

Atleticano procura um sapato do filho no meio da casa, mas ele guardou certinho no guarda-roupa — OK

Atleticano quer discutir com a esposa, mas ela está toda sorridente — OK

Atleticano quer brigar com os amigos que sugerem Hulk na reserva, mas a primeira mensagem que recebe do corneta maior é: “não tem jeito, você tinha razão, Hulk é o Hulk, o ‘HOMI’ é brabo.” Mais um check, mais um OK.

A cabeça coça, o atleticano olha a tabela e pensa: “vou abrir o Twitter” — e dá aquela risada do Esqueleto quando queria pegar o He-Man…

Aí ele acha uma treta potencial… Pega a pipoca, posta e marca os divergentes em alguma opinião sobre o jeito de jogar do Sampaoli, sobre a venda de ingressos da Sula ou até sobre a patética final única numa América do Sul com dimensões absurdas, mobilidade ruim e economias problemáticas…

Mas aí, marca daqui, marca de lá, quem sabe uma treta vai rolar… Mas um almoço de mãe, uma limonada feita na hora, o carinho no olhar, um afago materno apagam o fogo das respostas desnecessárias… Afinal, almoçar com a mamãe após uma vitória do Galo é MUITO maior que qualquer coisa. Domingo nublado, ameno e lindo. Arroz soltinho, couve, feijão novinho e o tempero inigualável do amor.