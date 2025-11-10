Bellão: “Maior conquista é a transformação da mentalidade”Técnico do sub-20 do Botafogo celebra classificação para a final do Carioca e vaga na Copa do Brasil de 2026
O time sub-20 do Botafogo fez barba, cabelo e bigode no último domingo (9), em plena Gávea. Afinal, eliminou o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca com um categórico 5 a 1 no agregado, se postulou como finalista do Estadual e garantiu, enfim, vaga na próxima Copa do Brasil. Técnico do Glorioso, Rodrigo Bellão cebrou o feito em seus redes sociais.
“Estamos na final do Campeonato Carioca e garantimos a nossa vaga para a Copa do Brasil do ano que vem na categoria Sub 20. Mas a maior conquista, para mim, é da transformação de nossa mentalidade e de nosso espírito. O Botafogo é feito de pessoas. De gente. Gente que trabalha e luta. É um clube forjado na coragem. Viver o dia a dia aqui é possível sentir isso todos os dias”, pontuou Bellão.
O Glorioso não chegava a uma decisão do Carioca Sub-20 desde 2020, quando caiu para o Vasco, curiosamente, o rival do Mais Tradicional nesta decisão, nos próximos fins de semana. Chance, portanto, para uma revanche.
Já na Copa do Brasil da categoria o Botafogo não participava desde 2021, quando, aliás, também ficou com vice. No ocasião, o Alvinegro perdeu o título para o Coritiba.
“Quando cheguei ao Botafogo, em fevereiro, pensei e planejei muitas coisas. A principal delas foi colocar o clube na ‘prateleira de cima’ e para isso precisava conquistar a vaga da Copa do Brasil e disputar o máximo de competições nacionais que for possível”, colocou o treinador do sub-20.
