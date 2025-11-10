Através de Bap, Flamengo fará contraproposta para renovar com Filipe Luís

Atualmente, o clube, através de seu mandatário, estuda uma contraproposta para enviar ao agente do treinador, o português Jorge Mendes. E, segundo informações da “ESPN”, em publicação nesta segunda (10/11), Bap fez questão de se colocar à frente do projeto.

Após renovar com o meia de Arrascaeta e propor uma melhoria salarial ao goleiro Rossi, a bola da vez no Flamengo está no banco de reservas. Afinal, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, tomou a frente das conversas pela renovação com o técnico Filipe Luís.

Dessa forma, o presidente, que vive seu primeiro ano de mandato, definirá o teto salarial e a quantia oferecida a Filipe Luís e seu staff. José Boto, diretor executivo de futebol do Rubro-Negro, participa da negociação, ainda que em degrau menor de importância em relação a Bap.

Filipinho, aliás, tem contrato apenas até o fim da atual temporada com o Mengão. Ele, que está há pouco mais de um ano no cargo e já recusou proposta do Fenerbahce (TUR), venceu a Copa do Brasil (2024), além da Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca (ambos em 2025). Recentemente, o treinador respondeu acerca de valores e termos desejados, mas o Flamengo enxergou as pedidas como altas. Agora, visa uma contraproposta para chegar a um meio-termo e, assim, renovar com o treinador até o fim de 2026, com opção de renovação até 2027 e multa mais alta.