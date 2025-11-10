Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Através de Bap, Flamengo fará contraproposta para renovar com Filipe Luís

Presidente toma a frente da negociação pela renovação do treinador até 2026 com possibilidade de extensão até 2027
Após renovar com o meia de Arrascaeta e propor uma melhoria salarial ao goleiro Rossi, a bola da vez no Flamengo está no banco de reservas. Afinal, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, tomou a frente das conversas pela renovação com o técnico Filipe Luís.

Atualmente, o clube, através de seu mandatário, estuda uma contraproposta para enviar ao agente do treinador, o português Jorge Mendes. E, segundo informações da “ESPN”, em publicação nesta segunda (10/11), Bap fez questão de se colocar à frente do projeto.

LEIA MAIS: Julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo, é adiado; veja nova data

Dessa forma, o presidente, que vive seu primeiro ano de mandato, definirá o teto salarial e a quantia oferecida a Filipe Luís e seu staff. José Boto, diretor executivo de futebol do Rubro-Negro, participa da negociação, ainda que em degrau menor de importância em relação a Bap.

Filipinho, aliás, tem contrato apenas até o fim da atual temporada com o Mengão. Ele, que está há pouco mais de um ano no cargo e já recusou proposta do Fenerbahce (TUR), venceu a Copa do Brasil (2024), além da Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca (ambos em 2025). Recentemente, o treinador respondeu acerca de valores e termos desejados, mas o Flamengo enxergou as pedidas como altas. Agora, visa uma contraproposta para chegar a um meio-termo e, assim, renovar com o treinador até o fim de 2026, com opção de renovação até 2027 e multa mais alta.

