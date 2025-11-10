Atlético de Madrid anuncia venda de ações para fundo norte-americano

Apollo Sports Capital se torna acionista majoritária em acordo que gira em torno de 2 bilhões de euros (R$ 12,3 bilhões) / Crédito: Jogada 10

O Atlético de Madrid confirmou nesta segunda-feira (10) a venda da maior parte de suas ações para a Apollo Sports Capital (ASC), fundo de investimento norte-americano que passa a ser o novo acionista majoritário do clube. Os valores não foram divulgados, mas segundo a imprensa espanhola, o negócio gira em torno de 2 bilhões de euros (R$ 12,3 bilhões). LEIA MAIS: Argentina corta jogadores por falta de vacina contra febre amarela

Apesar da mudança de controle, a diretoria atual vai permanecer. Assim, Miguel Ángel Gil segue como CEO e Enrique Cerezo continua na presidência. O clube afirmou em comunicado que a parceria representa “uma aliança de longo prazo para impulsionar o crescimento do Atlético sob a liderança de Gil e Cerezo”. O acordo também envolve os atuais acionistas (Quantum Pacific Group e Ares Management) e inclui a injeção de novos recursos destinados ao reforço do elenco e a projetos de infraestrutura, como a construção da “Cidade do Esporte”, complexo que ficará nas proximidades do Estádio Metropolitano. El Atlético de Madrid incorporará a Apollo Sports Capital como accionista mayoritario ℹ️ https://t.co/hezbPWt9Li pic.twitter.com/6czJFbyrAY

— Atlético de Madrid (@Atleti) November 10, 2025 A transação ainda aguarda aprovações regulatórias e deve terminar no primeiro trimestre de 2026. Quando finalizada, a Apollo Sports Capital assumirá o controle majoritário do grupo, que também administra o Atlético San Luis (México) e o Atlético Ottawa (Canadá).