Atalanta demite Ivan Juric após sequência negativa no Italiano

Com somente quatro vitórias em 15 jogos, técnico croata deixa o time na 13ª posição; comissão técnica também é dispensada

A Atalanta anunciou nesta segunda-feira (10) a demissão do técnico Ivan Juric, após um início de temporada abaixo das expectativas.

O time venceu somente quatro dos 15 jogos disputados e vem de uma derrota por 3 a 0 para o Sassuolo no domingo (9). O treinador croata não conseguiu dar sequência ao bom trabalho feito por Gian Piero Gasperini nos últimos nove anos e deixa a equipe na 13ª colocação do Campeonato Italiano, com 13 pontos.

A última vitória no Italiano foi há quase dois meses, no dia 21 de setembro, contra o Torino. Na Champions, no entanto, o desempenho foi um pouco melhor, com sete pontos conquistados nas quatro primeiras rodadas.

Por fim, em comunicado oficial, o clube informou que o desligamento inclui também toda a comissão técnica.

“A Atalanta BC comunica que Ivan Jurić foi dispensado de suas funções como técnico da equipe principal, junto com seus assistentes Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. O clube agradece a todos pelo empenho e deseja sucesso em seus próximos desafios”, diz o comunicado do clube.