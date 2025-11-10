Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Argentina corta jogadores por falta de vacina contra febre amarela

Álvarez, Molina e Giuliano Simeone ficam fora do amistoso contra Angola; Enzo Fernández é baixa por lesão, e Scaloni convoca dois substitutos
A Federação Argentina de Futebol (AFA) anunciou nesta segunda-feira (10) que Julián Álvarez, Nahuel Molina e Giuliano Simeone foram cortados da seleção. Segundo a entidade, o trio do Atlético de Madrid não poderá enfrentar Angola porque não está vacinado contra a febre amarela — exigência obrigatória para entrada no país africano.

A AFA também confirmou que Enzo Fernández, do Chelsea, acabou sendo dispensado por conta de uma lesão no joelho. O próprio jogador havia comentado o problema após a vitória do time inglês sobre o Wolverhampton no fim de semana.

Para suprir as baixas, Lionel Scaloni convocou Kevin Mac Allister, do Union St. Gilloise, que fará sua estreia pela seleção principal, e Emiliano Buendía, do Aston Villa.

