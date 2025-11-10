Argentina corta jogadores por falta de vacina contra febre amarela

Argentina corta jogadores por falta de vacina contra febre amarelaÁlvarez, Molina e Giuliano Simeone ficam fora do amistoso contra Angola; Enzo Fernández é baixa por lesão, e Scaloni convoca dois substitutos
A Federação Argentina de Futebol (AFA) anunciou nesta segunda-feira (10) que Julián Álvarez, Nahuel Molina e Giuliano Simeone foram cortados da seleção. Segundo a entidade, o trio do Atlético de Madrid não poderá enfrentar Angola porque não está vacinado contra a febre amarela — exigência obrigatória para entrada no país africano.
A AFA também confirmou que Enzo Fernández, do Chelsea, acabou sendo dispensado por conta de uma lesão no joelho. O próprio jogador havia comentado o problema após a vitória do time inglês sobre o Wolverhampton no fim de semana.
Para suprir as baixas, Lionel Scaloni convocou Kevin Mac Allister, do Union St. Gilloise, que fará sua estreia pela seleção principal, e Emiliano Buendía, do Aston Villa.
#SelecciónMayor El defensor del Royale Unión Saint Galloise de Bélgica, Kevin Mac Allister, se suma a la convocatoria para el amistoso ante Angola. pic.twitter.com/uN0YxMMQGV
