América-MG vence a Chapecoense fora, garante permanência e complica o G4

O resultado define o futuro dos dois clubes a duas rodadas do fim. O América-MG, chega ao 13º lugar, chega aos 45 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Botafogo-SP (17º, com 35), garantindo matematicamente a permanência. A Chapecoense, por sua vez, sofre um tropeço desastroso. O time que era vice-líder, estaciona nos 58 pontos, cai para a quarta posição e vê Criciúma e Goiás (ambos com 58) empatarem na pontuação, deixando a briga pelo acesso totalmente indefinida.

O América-MG está salvo do rebaixamento na Série B. O Coelho conquistou uma vitória crucial por 1 a 0 sobre a Chapecoense, em plena Arena Condá, na noite desta segunda-feira (10/11), pela 36ª rodada. O gol foi marcado por Willian Bigode, logo no início do segundo tempo.

O jogo

O primeiro tempo na Arena Condá foi de domínio total da Chapecoense, mas de pouca eficiência e com o goleiro Gustavo, do América, brilhando. O time da casa pressionou em busca de um gol para tranquilizar a torcida. Aos 35 minutos, Márcio Júnior arriscou de fora e assustou. Um minuto depois, Neto Pessoa perdeu uma chance incrível de frente para o gol. A melhor oportunidade, contudo, veio aos 52 minutos. Após um bate-rebate, Victor Caetano cabeceou à queima-roupa, mas Gustavo salvou o Coelho de forma milagrosa.

O castigo pelo gol perdido veio logo na volta do intervalo. Aos 5 minutos do segundo tempo, após um cruzamento na área, a zaga da Chapecoense afastou mal. O experiente Willian Bigode estava atento, aproveitou a sobra e conseguiu finalizar para abrir o placar. A partir daí, o jogo mudou. A Chapecoense sentiu o golpe e partiu para o abafa de forma desorganizada. Rafael Carvalheira ainda acertou a trave aos 12 minutos. O Coelho, por sua vez, se fechou e contou com seu goleiro para segurar o placar. Nos acréscimos, aos 47, Gustavo ainda fez outra defesa espetacular em cabeçada de Neto Pessoa, garantindo a vitória.

36ª rodada da Série B (antepenúltima)



Sexta-feira (7/11)

Athletic 2×1 Ferroviária

Cuiabá 0x1 Goiás

Sábado (8/11)

Novorizontino 1×1 Remo

Athletico-PR 2×0 Volta Redonda

Vila Nova 2×2 Avaí

Domingo (9/11)

Cricíuma 1×0 Atlético-GO

CRB 2×2 Operario-PR

Paysandu 1×2 Coritiba

Segunda-feira (10/11)

Chapecoense 0 x 1 América-MG

Botafogo-SP 1 x 0 Amazonas

