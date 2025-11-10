Allan tem suspensão mantida pelo STJD e desfalca o Palmeiras contra o Santos

Meia foi julgado nesta segunda pelo Pleno do tribunal e terá que ficar de fora do clássico do próximo sábado

O Palmeiras terá mais um desfalque para encarar o Santos, no próximo sábado (15). Além dos jogadores convocados para a Data Fifa e Andreas Pereira, suspenso, o Alviverde não contará com Allan. Afinal, o jogador foi julgado pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e teve sua punição mantida.

O meia recebeu uma suspensão de dois jogos após a expulsão direta contra o Fluminense, em partida que aconteceu no dia 23 de julho. O STJD julgou o caso apenas em outubro e, no dia seguinte ao julgamento, o Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo, que fez Allan atuar nos últimos jogos do Brasileirão. O jogador já cumpriu uma partida, no duelo contra o Grêmio, na sequência da partida contra o Tricolor.