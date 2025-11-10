Alexandre Mattos sai em defesa de Neymar: “Está dando a vida”

Dirigente do Santos elogiu a postura do craque após noite polêmica no Maracanã e disse que o jogador está comprometido com o time

Apesar da situação ruim causada no final do jogo, o diretor executivo de futebol do clube, Alexandre Mattos, defendeu o jogador. O dirigente afirmou que Neymar está comprometido com o time, chateado com a derrota e disposto a encarar os riscos para ajudar o Santos.

O retorno de Neymar ao time titular do Santos não aconteceu como esperado. Além da derrota para o Flamengo no Maracanã, o craque se envolveu em polêmicas, ao xingar o árbitro da partida e se revoltar com sua substituição, indo direto para o vestiário.

“Neymar não jogou na quinta, porque não deveria ter jogado. Ele queria ter jogado contra o Fortaleza. Se joga quinta, o risco era maior. Neymar está mais do que comprometido, está lá no vestiário todo chateado. Está dando a vida”, enfatizou.

O dirigente recordou que o craque contrariou recomendações médicas para voltar contra o Fortaleza. Mattos lembrou que estava em uma reunião em que os médicos trouxeram que o jogador não tinha condições, mas ressaltou como Neymar estava determinado em voltar.

“Problema não é financeiro ou projeto que falte para ele. Neymar está no Santos porque ele quer. O jogo contra o Fortaleza, foi dito na minha frente pelo estafe e pelos médicos do Santos, que ele não poderia jogar. Ele disse que queria jogar, falando que estávamos na m… e que precisava jogar. Assim foi”, declarou.