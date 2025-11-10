Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

“O nome pesa, mas o exemplo pesa mais”: Luxemburgo critica atitude de Neymar

“O nome pesa, mas o exemplo pesa mais”: Luxemburgo critica atitude de Neymar

Ex-técnico diz que craque precisa liderar "com atitude, não só com discurso" após polêmicas em derrota do Santos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O técnico Vanderlei Luxemburgo usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (10/11), para criticar duramente o comportamento de Neymar. A polêmica, aliás, ocorreu na derrota do Santos por 3 a 2 para o Flamengo, no domingo (09/11). Na ocasião, o camisa 10 reclamou abertamente ao ser substituído no segundo tempo. Além disso, ele também discutiu com a arbitragem e não assistiu ao final da partida no banco de reservas, o que gerou críticas.

Em seu pronunciamento, Luxemburgo foi direto. O ex-técnico, que comandou Neymar em 2009, publicou uma forte reflexão sobre liderança.

“O nome pesa, mas o exemplo pesa mais”, escreveu o treinador. Segundo ele, o craque precisa entender seu papel em um momento delicado.

“Futebol é coletivo. E quem quer ser líder precisa puxar os outros com atitude, não só com discurso”, completou Luxa.

O treinador, portanto, criticou a reação de Neymar durante a partida apertada.

“O verdadeiro líder não empurra o time só com palavras, empurra com atitude”, afirmou.

Para Luxemburgo, a frustração não pode se transformar em reclamação.

“Reclamar da arbitragem ou sair antes do fim não move o time. Mover o time é continuar correndo, levantar o companheiro e apoiar até o último minuto”, analisou.

A crítica de Luxemburgo, portanto, ganha peso devido à situação dramática do Santos. O Peixe luta desesperadamente contra o rebaixamento nas seis rodadas restantes do Brasileirão. Durante o jogo contra o Flamengo, Neymar também recebeu um cartão amarelo por reclamação. Desse modo, a postura do ídolo é vista por muitos, incluindo seu ex-técnico, como prejudicial ao esforço coletivo para evitar a queda.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos Neymar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar