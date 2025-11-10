“O nome pesa, mas o exemplo pesa mais”: Luxemburgo critica atitude de Neymar

Ex-técnico diz que craque precisa liderar "com atitude, não só com discurso" após polêmicas em derrota do Santos / Crédito: Jogada 10

O técnico Vanderlei Luxemburgo usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (10/11), para criticar duramente o comportamento de Neymar. A polêmica, aliás, ocorreu na derrota do Santos por 3 a 2 para o Flamengo, no domingo (09/11). Na ocasião, o camisa 10 reclamou abertamente ao ser substituído no segundo tempo. Além disso, ele também discutiu com a arbitragem e não assistiu ao final da partida no banco de reservas, o que gerou críticas. Em seu pronunciamento, Luxemburgo foi direto. O ex-técnico, que comandou Neymar em 2009, publicou uma forte reflexão sobre liderança.

“O nome pesa, mas o exemplo pesa mais”, escreveu o treinador. Segundo ele, o craque precisa entender seu papel em um momento delicado. “Futebol é coletivo. E quem quer ser líder precisa puxar os outros com atitude, não só com discurso”, completou Luxa. O treinador, portanto, criticou a reação de Neymar durante a partida apertada. “O verdadeiro líder não empurra o time só com palavras, empurra com atitude”, afirmou.

Para Luxemburgo, a frustração não pode se transformar em reclamação. “Reclamar da arbitragem ou sair antes do fim não move o time. Mover o time é continuar correndo, levantar o companheiro e apoiar até o último minuto”, analisou. A crítica de Luxemburgo, portanto, ganha peso devido à situação dramática do Santos. O Peixe luta desesperadamente contra o rebaixamento nas seis rodadas restantes do Brasileirão. Durante o jogo contra o Flamengo, Neymar também recebeu um cartão amarelo por reclamação. Desse modo, a postura do ídolo é vista por muitos, incluindo seu ex-técnico, como prejudicial ao esforço coletivo para evitar a queda.