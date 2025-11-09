Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zubeldía se irrita com juiz e dispara: “Não temos sorte com esse árbitro”

Técnico do Fluminense critica não expulsão de Matheus Pereira e lembra que o mesmo juiz anulou gol polêmico do time contra o Mirassol
O técnico Luis Zubeldía subiu o tom contra as decisões do apito após o jogo do Fluminense. Depois do empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, neste domingo (09/11), o treinador argentino questionou diretamente o critério de Rodrigo José Pereira de Lima. O ponto central da revolta, afinal, foi a não expulsão de Matheus Pereira no lance mais polêmico da partida. O meia cruzeirense acertou Bernal, que saiu de campo sangrando e precisou de substituição no intervalo.

O treinador, aliás, foi direto ao citar um histórico negativo com o juiz. Segundo Zubeldía, o time não vem tendo boas experiências com Rodrigo José Pereira de Lima.

“Não temos sorte com esse árbitro”, disparou o técnico.

Inclusive, ele relembrou outro episódio recente:

“Aconteceu contra o Mirassol e aconteceu hoje com a expulsão”, disse, referindo-se a um gol polêmico anulado na 13ª rodada do Brasileirão.

Curiosamente, o comandante tricolor fez a reclamação de uma forma sutil. Apesar de criticar a decisão, Zubeldía elogiou o profissional.

“Acho que é um grande árbitro. Acho que estamos falando de um dos melhores árbitros do Brasil. Eu disse isso a ele”, revelou o argentino.

Contudo, ele foi firme sobre o erro no lance capital:

“Me parece que no mínimo o camisa 10 deles, Matheus Pereira, deveria ter recebido cartão amarelo”.

A polêmica ocorreu nos acréscimos do primeiro tempo. Matheus Pereira, que já tinha amarelo, acertou o rosto de Bernal com o braço. O VAR, então, chamou o árbitro para a revisão. No entanto, o juiz manteve a decisão de campo. Com o empate em 0 a 0, portanto, o Fluminense estaciona nos 48 pontos e perde a chance de encostar na briga pelo G6.

Matheus Pereira já tinha amarelo. Ele não deu nada no campo. Isso era VERMELHO DIRETO e, mesmo revendo, ele não deu nem amarelo, expulsaria o 10 do Cruzeiro. pic.twitter.com/weDrG1uzt5

— Gabriel Amaral (@gabrielamaralll) November 9, 2025

