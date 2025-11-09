Zubeldía se irrita com juiz e dispara: “Não temos sorte com esse árbitro”

Técnico do Fluminense critica não expulsão de Matheus Pereira e lembra que o mesmo juiz anulou gol polêmico do time contra o Mirassol / Crédito: Jogada 10

O técnico Luis Zubeldía subiu o tom contra as decisões do apito após o jogo do Fluminense. Depois do empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, neste domingo (09/11), o treinador argentino questionou diretamente o critério de Rodrigo José Pereira de Lima. O ponto central da revolta, afinal, foi a não expulsão de Matheus Pereira no lance mais polêmico da partida. O meia cruzeirense acertou Bernal, que saiu de campo sangrando e precisou de substituição no intervalo.

O treinador, aliás, foi direto ao citar um histórico negativo com o juiz. Segundo Zubeldía, o time não vem tendo boas experiências com Rodrigo José Pereira de Lima. “Não temos sorte com esse árbitro”, disparou o técnico. Inclusive, ele relembrou outro episódio recente: “Aconteceu contra o Mirassol e aconteceu hoje com a expulsão”, disse, referindo-se a um gol polêmico anulado na 13ª rodada do Brasileirão.

Curiosamente, o comandante tricolor fez a reclamação de uma forma sutil. Apesar de criticar a decisão, Zubeldía elogiou o profissional. “Acho que é um grande árbitro. Acho que estamos falando de um dos melhores árbitros do Brasil. Eu disse isso a ele”, revelou o argentino. Contudo, ele foi firme sobre o erro no lance capital:

“Me parece que no mínimo o camisa 10 deles, Matheus Pereira, deveria ter recebido cartão amarelo”. A polêmica ocorreu nos acréscimos do primeiro tempo. Matheus Pereira, que já tinha amarelo, acertou o rosto de Bernal com o braço. O VAR, então, chamou o árbitro para a revisão. No entanto, o juiz manteve a decisão de campo. Com o empate em 0 a 0, portanto, o Fluminense estaciona nos 48 pontos e perde a chance de encostar na briga pelo G6. Rodrigo José Pereira de Lima acaba de cometer o maior erro do Campeonato Brasileiro.