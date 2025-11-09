Yuri Alberto vive expectativa por marca histórica pelo Corinthians

O jogador chegou ao clube em agosto de 2022, emprestado pelo Zenit. Até aqui, o atacante tem 199 partidas e marcou 76 gols, sendo 12 deles em clássico. Yuri recordou que quando chegou ao Timão o lateral Fagner estava alcançando a marca e classifica como o gratificante o sentimento de igualar o feito.

O duelo de logo mais entre Corinthians e Ceará , na Neo Química Arena, na tarde deste domingo (09), será especial para Yuri Alberto. Afinal, se atuar na partida, algo que deve acontecer, o atacante alcançará a marca de 200 jogos com a camisa alvinegra.

“Quando cheguei ao clube, me lembro que o Fagner atingiu uma marca bem parecida e eu pensei: ‘é jogo pra caramba!’. E, hoje, eu estar chegando nesta grande marca é muito gratificante”, destacou.

O atacante viveu momentos de altos e baixos com a camisa do Timão. Nesta temporada, anotou o gol que deu o título paulista do clube. Porém, seus primeiros gols com a camisa alvinegra, em um duelo contra o Atlético Goianiense, pela Copa do Brasil, em agosto de 2022, quando fez logo um hat-trick, são considerados os mais especiais.

“Pô, o título Paulista, com o gol do título. Tiveram momentos positivos também, que foram meus primeiros gols aqui no Corinthians. Que foi num resultado que a gente tinha que não era muito positivo. Consegui fazer um hat-trick na Arena, meu primeiro gol na Arena. Meu primeiro hat-trick pelo Corinthians”, afirmou.

Agradecimento à torcida do Corinthians

Yuri também deixou um agradecimento especial à torcida, por permanecer junto com o jogador, mesmo nos momentos complicados. Nesta temporada, por exemplo, o atacante teve baixas por conta de lesões. Entretanto, não deixou de ter o carinho e a confiança da torcida.