Vitória x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Rubro-Negro luta contra o rebaixamento, enquanto o Glorioso busca voltar à Copa Libertadores, torneio do qual é o atual campeão

Neste domingo (9), com foco na Copa Libertadores de 2026, o Botafogo visita o Vitória, no Barradão, às 16h, pela rodada 33 desta edição do Campeonato Brasileiro. Com 51 pontos, o Glorioso ocupa a sexta colocação. A Libertadores-2026 contempla os sete primeiros colocados. O Fogão estaria, portanto, na fase preliminar da competição internacional. Já o Leão peleia contra o rebaixamento. O time local é o 16º lugar, com 34 pontos.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite o prélio, ao vivo, a partir de 14h30. Christian Rafael já avisou à turma que narra o embate. Kelwin Lucas oferece ao locutor um suporte com seus comentários sempre abalizados. Já as reportagens estão nas mãos de Vanderlei Lima.