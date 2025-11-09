Vitinho aponta o problema do Botafogo: “Estamos errando o gol”Botafogo segue na sexta colocação do Brasileirão após empate com o Vitória, fora de casa, no Barradão
Lateral-direito do Botafogo, Vitinho já sabe o que trava o time alvinegro em busca de uma colocação melhor no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (9), o Glorioso empatou com o Vitória por 0 a 0, no Barradão, em Salvador, fora de casa, pela rodada 33 da competição nacional.
“As chances que a gente tem lá na frente têm que fazer o gol. Pecamos em muitos jogos porque estamos errando o gol. Obviamente, não é o resultado que a gente queria, mas agora é seguir, aproveitar a data Fifa para treinar, descansar e voltar para conseguir nosso objetivo final”, apontou o defensor com passagem pela Seleção Brasileira”, disse a fera.
O Botafogo é o sexto lugar, com 52 pontos. A equipe tinha a chance de assumir a quinta colocação se vencesse o rival baiano. O G5 do Brasileirão contempla os participantes que ingressam direto na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.
A equipe volta a campo após a Data-Fifa, no dia 18 de novembro, contra o Sport, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 34 da competição nacional. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília).
