Vasco vence o Fluminense e é finalista do Carioca Sub-20

Decisão, inicialmente marcada para os dias 15 e 22 de novembro, será contra o Botafogo

O Vasco segue vivo na busca pelo tricampeonato no Carioca Sub-20. Neste domingo (9/11), o Cruz-Maltino venceu o Fluminense por 2 a 0, no Nivaldo Pereira, garantindo-se, assim, na decisão pela oitava vez em nove anos. Como o jogo de ida – no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém -, terminou em 1 a 1, a vitória classificou o Vasco para a final contra o Botafogo, que derrotou o Flamengo na outra semi.

O Gigante da Colina saiu na frente já no segundo tempo, com Léo Jacó (autor do gol da ida) cobrando pênalti, aos 23′ da etapa final. Nos acréscimos, em contra-ataque puxado por Zuccarello, Ramon Rique ficou na cara do gol para, de cavadinha, matar o jogo, aos 45+4′. Na etapa inicial, o próprio Zuccarello marcara um golaço de fora da área, mas a arbitragem não viu que a bola quicou dentro da meta do Flu.