Torcedor morre em jogo da Segunda Divisão espanhola

Jogo entre AD Ceuta e UD Almería estava empatado quando torcedor teve uma parada cardiorrespiratória. Morte foi confirmada no intervalo

O idoso foi retirado de maca, debaixo de uma enorme comoção por parte dos torcdores dos dois clubes, mas o trágico óbito foi confirmado no intervalo, através das instalações sonoras do estádio do clube da Segunda Divisão espanhola.

O duelo entre o AD Ceuta e o UD Almería foi suspenso no intervalo, neste domingo (10/11), devido à morte de um torcedor, de 73 anos, nas arquibancadas do Estádio Alfonso Murube, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O jogo, válido pela 13ª rodada da La Liga 2, foi interrompido para atendimento ao 18 minutos, que ficou paralisado por dez minutos.

“A partida entre AD Ceuta e UD Almería foi suspensa no intervalo devido ao falecimento trágico de um torcedor no Estádio Alfonso Murube. A La Liga expressa as suas condolências à família, aos amigos e a todos os torcedores do AD Ceuta. A nova data será anunciada em breve”, escreveu a La Liga no X, antigo Twitter. Os dois clubes também deixaram breves comunicados nas suas redes sociais

“Lamentamos profundamente o falecimento de um de nossos adeptos durante a partida contra o UD Almería. Enviamos todo o nosso apoio e carinho à família e aos amigos do falecido. Descanse em paz”, comentou o AD Ceuta.

“Após o falecimento de um espectador que precisou ser assistido nas bancadas, a partida foi suspensa. A Unión Deportiva Almería lamenta profundamente o falecimento e expressa as suas mais sinceras condolências à família e aos amigos. Descanse em paz”, acrescentou o UD Almería.

A partida estava empatada no intervalo (1-1). Kuki Zalazar botou o Ceuta na frente, logo aos três minutos, após passe de José Matos. Aos 37, Adrián Embarba empatou para o Almería. Ambas as equipas aguardam agora pela marcação do complemento do segundo tempo.