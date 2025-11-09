São Paulo tem queda no aproveitamento sem Marcos Antônio e se distância de vaga na Libertadores

Volante ficou de fora da partida contra o Bragantino e, pela décima vez na temporada, Tricolor foi derrotado com o jogador ausente

O São Paulo viu as chances de conquistar uma vaga na próxima Libertadores diminuírem na noite do último sábado (08). O Tricolor perdeu para o Bragantino por 1 a 0 na Vila Belmiro e permaneceu na oitava colocação, com 45 pontos, cinco atrás do Fluminense, sétimo colocado, que ainda joga na rodada.

O resultado expôs uma carência que vem se apresentando ao longo de toda a temporada: um substituto para Marcos Antônio. O volante ficou de fora da partida por conta de uma lesão na região posterior da coxa esquerda, sentida já no jogo contra o Flamengo. E, mais uma vez no ano, o time perdeu sem a presença do jogador.