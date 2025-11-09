Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos chega ao Rio cercado e pressionado

Peixe desembarca em Copacabana sob forte segurança antes do duelo com o Flamengo. É vencer ou vencer
O Santos chegou ao Rio de Janeiro na tarde deste sábado (8/11) para enfrentar o Flamengo, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A delegação seguiu direto para o Hotel Hilton (antigo Meridien), em Copacabana, sob forte controle de segurançae controle. Para evitar a aproximação dos poucos torcedores — mesmo daqueles que queriam apenas prestigiar o time, tirar selfies ou pedir autógrafos —, foi montada uma barreira em frente ao hotel. Os ônibus que transportavam os jogadores e o staff santista estacionaram no calçadão. Mas com as portas praticamente encostadas na entrada principal do local.

O Santos vive um momento dramático. Afinal, a equipe soma 34 pontos e ocupa a primeira posição dentro da zona de rebaixamento. Embora tenha um jogo a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z-4, com 35 pontos, o duelo adiado é contra o líder Palmeiras.

Além disso, neste domingo, o Peixe enfrenta o vice-líder Flamengo, fora de casa, e pode terminar a rodada quatro pontos atrás dos baianos, caso o Vitória vença o Botafogo, em Salvador, também neste domingo.

