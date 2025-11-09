Samuel Xavier explode contra arbitragem: “Nós somos cobrados, eles não”

Lateral do Fluminense se revolta com não expulsão de Matheus Pereira e critica CBF: "O árbitro fica escondido e ninguém fala nada" / Crédito: Jogada 10

O lateral-direito Samuel Xavier, do Fluminense, soltou o verbo contra a arbitragem. A revolta ocorreu na saída para o intervalo do empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, neste domingo (09/11), no Mineirão. O jogador, aliás, detonou o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. A polêmica central foi a não expulsão de Matheus Pereira, que já tinha cartão amarelo, após acertar o braço no rosto de Bernal. O volante tricolor, inclusive, saiu do gramado com o rosto sangrando. O árbitro, de fato, revisou o lance no monitor do VAR enquanto Bernal recebia atendimento. Mesmo assim, ele optou por não aplicar nenhum cartão no lance, o que revoltou Samuel Xavier:

“O telão mostrou para todo mundo. Ele teria que expulsar o Matheus, porque já tem amarelo. Isso aí é pra ser expulsão direta, cartão vermelho direto”. O lateral, portanto, questionou a falta de responsabilidade dos juízes: “Se tiver errado, a gente tem que falar, porque quando o Samuel ou qualquer outro jogador erra, nós somos cobrados por um torcedor.” Em seguida, o lateral direcionou sua crítica ao sistema da CBF:

“O árbitro é cobrado por quem? A CBF, é quem vai lá, faz uma reunião entre eles, ele fica escondido, e ninguém fala nada.” Samuel Xavier, portanto, cobrou uma mudança estrutural. “Vai continuar errado até quando? Temos que mudar isso, pro Brasil melhor, pro futebol brasileiro melhor”, finalizou o jogador, ainda muito irritado no intervalo.