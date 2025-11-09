Samuel Xavier explode contra arbitragem: “Nós somos cobrados, eles não”Lateral do Fluminense se revolta com não expulsão de Matheus Pereira e critica CBF: "O árbitro fica escondido e ninguém fala nada"
O lateral-direito Samuel Xavier, do Fluminense, soltou o verbo contra a arbitragem. A revolta ocorreu na saída para o intervalo do empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, neste domingo (09/11), no Mineirão. O jogador, aliás, detonou o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. A polêmica central foi a não expulsão de Matheus Pereira, que já tinha cartão amarelo, após acertar o braço no rosto de Bernal. O volante tricolor, inclusive, saiu do gramado com o rosto sangrando.
O árbitro, de fato, revisou o lance no monitor do VAR enquanto Bernal recebia atendimento. Mesmo assim, ele optou por não aplicar nenhum cartão no lance, o que revoltou Samuel Xavier:
“O telão mostrou para todo mundo. Ele teria que expulsar o Matheus, porque já tem amarelo. Isso aí é pra ser expulsão direta, cartão vermelho direto”.
O lateral, portanto, questionou a falta de responsabilidade dos juízes:
“Se tiver errado, a gente tem que falar, porque quando o Samuel ou qualquer outro jogador erra, nós somos cobrados por um torcedor.”
Em seguida, o lateral direcionou sua crítica ao sistema da CBF:
“O árbitro é cobrado por quem? A CBF, é quem vai lá, faz uma reunião entre eles, ele fica escondido, e ninguém fala nada.”
Samuel Xavier, portanto, cobrou uma mudança estrutural.
“Vai continuar errado até quando? Temos que mudar isso, pro Brasil melhor, pro futebol brasileiro melhor”, finalizou o jogador, ainda muito irritado no intervalo.
O lance polêmico ocorreu aos 46 minutos do primeiro tempo. Matheus Pereira, que já tinha um cartão amarelo desde os 26 minutos (por matar um contra-ataque), atingiu Bernal. O volante do Fluminense, aliás, não conseguiu retornar para o segundo tempo. Ele precisou de substituição, dando lugar a Nonato. A não expulsão, portanto, impactou diretamente o restante da partida, que terminou sem gols.
Rodrigo José Pereira de Lima acaba de cometer o maior erro do Campeonato Brasileiro.
Matheus Pereira já tinha amarelo. Ele não deu nada no campo. Isso era VERMELHO DIRETO e, mesmo revendo, ele não deu nem amarelo, expulsaria o 10 do Cruzeiro. pic.twitter.com/weDrG1uzt5
— Gabriel Amaral (@gabrielamaralll) November 9, 2025
