Roma vence e assume liderança do Italiano

Roma vence e assume liderança do ItalianoVitória por 2 a 0 sobre a Udinese, em casa, faz os Romanistas ultrapassarem Milan e Napoli
A Roma penou, mas conseguiu fazer valer sua maior técnica e o fator casa para vencer por 2 a 0 a Udinese neste domingo, 9/11, pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. Com isso, assumiu a liderança do Campeonato Italiano, com 24 pontos. Pellegrini, de pênalti, abriu o placar e Celik ampliou.
Assim, a Roma vai aos 24 pontos, abrindo dois de frente para Milan e Napoli, que eram os ponteiros, mas tropeçaram na rodada e estão com 22 pontos. O então líder Napoli perdeu para o Bologna (2 a 0), enquanto o Milan ficou no empate com o Sassuolo. Mas vale citar que a Inter de Milão, que ainda joga na rodada, pode avançar os romanistas em pontuação.
Como foi a vitória da Roma
A Roma fez um bom jogo no primeiro tempo, com maior posse (53%) e muito mais finalizações: 8 a 2. Contudo, poucas foram ao alvo. Nos primeiros 40 minutos, apenas duas levaram perigo: uma cabeçada de Dovik em cruzamento de Wesley e uma de Cristante na trave, em jogada que começou com Wesley. O lateral-direito brasileiro, ex-Flamengo e convocado para a Seleção Brasileira, jogou como ala pela esquerda e foi extremamente útil no apoio. O primeiro gol saiu aos 40 minutos, em um lance fortuito: ao tentar cortar a bola, Kamara furou, e a bola bateu em seu braço. Pênalti que Pellegrini converteu, colocando a Roma na frente.
No segundo tempo, uma boa troca de passes próximo á área da Udinese aos 16 minutos resultou no segundo gol da Roma. Celik recebeu na área e chutou. A bola ainda bateu na perna do goleiro Okoyo antes de entrar. No fim, a Udinese lutou pelo seu gol, chegou a mandar bola na trave. Mas o placar se manteve mesmo no 2 a 0.
Jogos da 11ª rodada do Campeonato Italiano
Sexta-feira (7/11)
Pisa 1×0 Cremonese
Sábado (8/11)
Como 0x0 Cagliari
Lecce 0x0 Verona
Juventus 0x0 Torino
Parma 2×2 Milan
Domingo (9/11)
Atalanta 0x3 Sassuolo
Bologna 2×0 Napoli
Genoa 2×2 Fiorentina
Roma x Udinese – 14h
Inter de Milão x Lazio – 16h45