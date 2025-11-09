Real Madrid não consegue passar pela defesa do Rayo Vallecano e empata sem gols

Com o resultado, os Brancos seguem na liderança, com 31 pontos. Entretanto, podem ter a vantagem de cinco pontos para o vice-líder reduzida para três, caso o Barcelona vença o Celta de Vigo, ainda neste domingo.

O Real Madrid conheceu o seu primeiro empate neste Campeonato Espanhol. Na tarde deste domingo (09), os merengues não conseguiram furar o bloqueio defensivo do Rayo Vallecano e empataram sem gols no Estádio de Vallecas.

Rayo consegue segurar pressão merengue

A partida começou com os dois goleiros se tornando protagonistas. Arda Güler arriscou de fora da área e Batalla caiu bem para fazer a defesa. Depois, Ratiu invadiu a área pela direita e chutou forte, obrigando Courtois a trabalhar. O goleiro do Rayo ainda apareceu bem no reflexo, ao defender arremata de Vinícius Júnior.

Os donos da casa conseguiram se comportar bem e não permitiam muitos ataques dos merengues. A última chance do Real antes do intervalo aconteceu aos 23 minutos, quando Carreras cruzou na área e Asensio cabeceou para fora. Depois, nada de perigo e muitos cartões amarelos.

Real tenta, mas fica no empate

Os donos da casa tiveram a primeira chance do segundo tempo. De Frutos recebeu cruzamento rasteiro e finalizou na rede pelo lado de fora. O Real respondeu em chegadas de Guler, que mandaram para fora e para defesa de Batalla, respectivamente. Depois, Mbappé apareceu na área e mandou por cima da meta.

O segundo tempo era mais aberto. O Rayo teve mais uma oportunidade, desta vez com Álvaro García, que recebeu na área e mandou por cima. Novamente, os merengues responderam rápido, com arremate de Valverde, que parou em Batalla. Mais uma vez, o Real teve dificuldade para chegar no ataque e quase não conseguiu criar até o fim do jogo, ficando no empate sem gols.