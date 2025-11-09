Porto vence mais uma e segue isolado na frente no Campeonato Português

Gol no primeiro tempo basta para os portistas vencerem fora de casa o Famalicão por 1 a 0

O Porto segue com folga na liderança do Campeonato Português. Neste domingo, 9/11, venceu fora de casa o Famalicão, no estádio Municpal, por 1 a 0. O gol foi de Froholdt, no primeiro tempo. Apesar do placar magro, os portistas foram amplamente superiores. Assim, chegam ao sexto triunfo seguido.

Ao somar mais três pontos, o Porto chega aos 31, mantendo três de vantagem sobre o atual bicampeão Sporting. O Famalicão faz boa campanha e ocupa a quinta colocação, com 19 pontos.

Como foi a vitória do Porto

O início do jogo foi de pressão total do Porto. Assim, o Famalicão teve dificuldades de criar suas oportunidades. Os portistas atacavam quase sempre pela esquerda, sempre buscando Francisco Moura. E ele quase marcou em chute rasteiro, que passou raspando, aos 16 minutos. Mais tarde, Zabiri também quase marcou, quando chutou, a bola bateu na trave, nas costas do goleiro Diogo, e saiu lentamente para escanteio. Apesar disso, o Porto continuava claramente superior, e a sensação era de que o gol sairia a qualquer momento. Enfim, o tento veio aos 36 minutos. Após boa jogada de Francisco Moura pela esquerda, ele cruzou para o meio da área. Froholdt chutou de primeira e abriu o placar.

No segundo tempo, o time portista foi menos envolvente, o que deu mais ousadia ao Famalicão para buscar o empate. Porém, a grande chance continuou sendo do Porto, em lance aos 26 minutos, quando Samu entrou na área e finalizou, encontrando o goleiro. Mas o zagueiro Pedro conseguiu salvar na linha.

Os jogos da 11ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (07/11)

Estoril 4×3 Arouca

Sábado (08/11)

Alverca 1×1 Rio Ave

Tondela 0x1 Vitória de Guimarães

Santa Clara 1×2 Sporting

Domingo (09/11)

AVS SAD 1×1 Gil Vicente

Famalicão 0x1 Porto

Benfica x Casa Pia – 17h30

Braga x Moreirense – 17h30