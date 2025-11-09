Palmeiras vacila, perde para Mirassol e vê liderança ameaçada

Com o resultado, o Palmeiras permanece com 68 pontos ainda na liderança do Brasileirão. O Flamengo, aliás, chegou ao mesmo número de pontos após vitória sobre o Santos, mas tem uma vitória a menos. Do outro lado, o Mirassol também fica na quarta colocação, com 59 pontos, e fica muito próximo de conquistar vaga para Libertadores 2026. Além disso, se mantém invicto dentro de casa na competição.

O título do Campeonato Brasileiro segue em aberto. Neste domingo (9), o Palmeiras vacilou e perdeu por 2 a 1 para o centenário Mirassol, no Maião, pela 33ª rodada da competição nacional. Gabriel marcou logo no primeiro minuto para os donos da casa. Entretanto, o Alviverde respondeu com um golaço de Vitor Roque de bicicleta. Porém, João Victor anotou o segundo do Leão Caipira. Uma partida bem aquém do esperado, com erros e pouca produção. A equipe do interior fez o trabalho direitinho e vai comemorar o seu 100° aniversário.

Agora, o Verdão faz clássico contra o Santos, no sábado (15), às 21h, na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Leão Caipira encara o próprio Santos na próximia quarta-feira (19), às 21h30, também na Vila, pela 34ª rodada da competição.

Palmeiras bem abaixo, e golaço de Vitor Roque

Defendendo a sua invencibilidade dentro de casa, o Mirassol começou a partida de forma intensa e deu resultado. Logo no minuto inicial, Lucas Ramon cruzou da direita e encontrou Gabriel, que bateu cruzado e abriu o placar no Maião. O Palmeiras sentiu o gol e não conseguiu uma reação imediata, já que teve dificuldades para criar. O Leão Caipira, por sua vez, ficou com a bola e chegou a dominar boa parte. Entretanto, após cobrança de escanteio, Walter tirou de soco, a bola ficou viva na área e sobrou para Vitor Roque emendar uma linda bicicleta e empatar o jogo. Depois do gol, os donos da casa reclaram em falta de Flaco López no goleiro. Porém, a equipe do interior paulista não se acomodou e conseguiu voltar a frente no placar. Reinaldo cobrou o famoso “latereio”, e João Victor cabeceou e fez o segundo do Mirassol.

Faltou mais criatividade

Com as substituições, o Palmeiras iniciou a partida melhor. O time alviverde subiu as suas linhas e começou a ficar com a posse de bola. Entretanto, faltou criatividade para criar situações de gols. O time de Abel Ferreira só foi assustar aos 18 minutos. Flaco López chutou após cobrança de escanteio, e o goleiro o Mirassol agarrou em cima da linha. O Leão Caipira, por sua vez, seguiu forte na marcação e procurou atuar mais nos contra-ataques. Mesmo assim, conseguiu assustar. Alesson, aliás, quase ampliou após escanteio. No fim, o Alviverde buscou chuverinho para área, mas os jogadores do time amarelo estavam bem postados. Além disso, Reinaldo e Carlos Eduardo quase ampliaram a diferença.

MIRASSOL 2×1 PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro – 33ª rodada

Data: 09/11/2025 (domingo)

Local: Estádio Maião, Mirassol, (SP)

Público/Renda: 11.457 presentes / R$ 1.207.940,00

Gols: Gabriel, 1’/1°T (1-0); Vitor Roque, 29’/1°T (1-1) e João Victor, 46’/1°T (2-1)

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo (Neto Moura, 16’/2°T), Danielzinho e Gabriel (Shaylon, 20’/2°T); Negueba (Carlos Eduardo, 36’/2°T), Alesson (Luiz Otávio, 37’/2°T) e Cristian (Chico da Costa, 16’/2°T). Técnico: Rafael Guanaes.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven (Maurício, 23’/2°T), Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs, intervalo), Piquerez; Aníbal Moreno (Raphael Veiga, 23’/2°T), Andreas Pereira (Bruno Rodrigues, 35’/2°T), Felipe Anderson (Ramón Sosa, intervalo); Allan, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartão Amarelo: José Aldo, João Victor, Walter (MIR), Andreas Pereira, Bruno Fuchs (PAL)